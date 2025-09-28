Language
    नेशनल अवॉर्ड विनर Shilpa Rao ने जुबिन गर्ग को दिया इमोशनल ट्रिब्यूट, 'या अली' सुन सिंगर की यादों में डूबे फैंस

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:09 PM (IST)

    Shilpa Rao Tribute to Zubeen Garg नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम करने वाली सिंगर शिल्पा राव ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो महोत्सव में दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गैंगस्टर फिल्म से उनका मशहूर गाना या अली गाया। इस गाने से जुबिन को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी।

    नेशनल अवॉर्ड विनर शिल्पा राव ने जुबिन गर्ग को दिया ट्रिब्यूट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता प्लैबेक सिंगर शिल्पा राव ने दिवंगत गायक ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। सिंगर ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो महोत्सव में अपनी लाइव परफॉर्मेंस में गैंगस्टर का गाना 'या अली' गाया। इस गाने से जुबिन को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी और फैंस का इससे गहरा जुड़ाव है। जुबिन का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डायविंग के दौरान एक निधन हो गया।

    या अली गाने से जुबिन को मिली थी पहचान

    ज़ुबिन सिर्फ एक गायक ही नहीं, बल्कि असम और भारत का गर्व भी थे जिन्होंने संगीत में पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। उन्होंने 1990 में संगीत में कदम रखा और जल्द ही असम के लोगों के चहेते बन गए। इसके बाद उन्होंने हिंदी संगीत में अपनी शुरुआत 'कांटे' के गाने 'जाने क्या होगा रामा रे' से की। 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' से उन्हें पहचान मिली। यह गाना चार्टबस्टर रहा और लगभग दो दशक बाद भी लोगों के दिल के काफी करीब है।

    तीन दशकों से ज्यादा रहा जुबिन का करियर

    तीन दशकों से भी ज्यादा के करियर में ज़ुबिन ने भारत की अलग-अलग भाषाओं में लगभग 38,000 गाने गाए, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। असम के साथ ही जुबिन ने हिंदी और बंगाली इंडस्ट्री में भी अपनी अच्छी पहचान बनाई। उनके अंतिम संस्कार में दस लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। आज जुबिन हमारे बीच नहीं हैं लेकिन वे अपने पीछे संगीत की एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जिससे आगे की कई पीढ़िया प्रेरित होती रहेंगी। 

    इस बीच, शिल्पा को हाल ही में फिल्म ‘जवान’ के ‘चलेया’ गाने के लिए बेस्ट प्लैबेक सिंगर के नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसी फिल्म के लिए शाह रुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड दिया गया, उन्होंने ये अवॉर्ड बेस्ट एक्टर के लिए जीता।

