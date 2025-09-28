नेशनल अवॉर्ड विनर Shilpa Rao ने जुबिन गर्ग को दिया इमोशनल ट्रिब्यूट, 'या अली' सुन सिंगर की यादों में डूबे फैंस

Shilpa Rao Tribute to Zubeen Garg नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड अपने नाम करने वाली सिंगर शिल्पा राव ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो महोत्सव में दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गैंगस्टर फिल्म से उनका मशहूर गाना या अली गाया। इस गाने से जुबिन को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता प्लैबेक सिंगर शिल्पा राव ने दिवंगत गायक ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। सिंगर ने अरुणाचल प्रदेश में जीरो महोत्सव में अपनी लाइव परफॉर्मेंस में गैंगस्टर का गाना 'या अली' गाया। इस गाने से जुबिन को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी और फैंस का इससे गहरा जुड़ाव है। जुबिन का 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डायविंग के दौरान एक निधन हो गया।

या अली गाने से जुबिन को मिली थी पहचान ज़ुबिन सिर्फ एक गायक ही नहीं, बल्कि असम और भारत का गर्व भी थे जिन्होंने संगीत में पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कमाया। उन्होंने 1990 में संगीत में कदम रखा और जल्द ही असम के लोगों के चहेते बन गए। इसके बाद उन्होंने हिंदी संगीत में अपनी शुरुआत 'कांटे' के गाने 'जाने क्या होगा रामा रे' से की। 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' से उन्हें पहचान मिली। यह गाना चार्टबस्टर रहा और लगभग दो दशक बाद भी लोगों के दिल के काफी करीब है।