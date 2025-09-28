Language
    Mann ki Baat: पीएम मोदी ने सिंगर जुबीन गर्ग को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों से की ये अपील

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:12 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया और लोगों से अधिक से अधिक स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। उन्होंने गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें असम की संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखने वाला बताया। पीएम मोदी ने गांधी जयंती पर खादी उत्पादों को खरीदने और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया।

    पीएम मोदी ने सिंगर जुबीन गर्ग को दी श्रद्धांजलि। (फाइल फोटो: PTI)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार क पीएम के मन की बात कार्यक्रम के 126वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। आज के मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने की बात पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि हम सभी अधिक से अधिक स्वदेशी सामान खरीदने की कोशिश करें। वहीं, अपने इस मासिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मशहूर गायक जुबीन गर्ग को भी याद किया। जिनकी पिछले दिनों सिंगापुर में आकस्मिक मौत हो गई थी।

    दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रतिष्ठित असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जुबीन का असम की संस्कृति से गहरा जुड़ाव था।

    मशहूर सिंगर को पीएम मोदी ने किया याद

    प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में कहा कि जुबीन गर्ग के असामयिक निधन पर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। जुबीन गर्ग एक प्रसिद्ध गायक थे जिन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। उनका असमिया संस्कृति से गहरा जुड़ाव था। ज़ुबीन गर्ग हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा।

    19 सितंबर को हुआ था जुबीन का निधन

    गौरतलब कि प्रतिष्ठित गायक जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को असामयिक निधन हो गया था। जुबीन का देहांत सिंगापुर में हुआ था और उनके शरीर को पहले दिल्ली लाया गया। फिर वहां से असम ले जाया गया था। गर्ग पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के लिए सिंगापुर में थे। 23 सितंबर को जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया था। उनके आकस्मिक निधन की जांच अभी चल रही है।

    हम अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का करें निर्माण: पीएम

    मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं के अधिक से अधिक निर्माण की अपील की। पीएम मोदी ने नागरिकों से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर देश के स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने और खादी उत्पादों की अधिक से अधिक खरीदारी को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया।

    प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दो अक्तूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा ही स्वेदेशी अपनाने पर जोर दिया। उनमें से खादी सबसे प्रमुख रही। आजादी के बाद खादी का आकर्षण कम होता गया, लेकिन पिछले 11 वर्षों में देश के लोगों का खादी के प्रति आकर्षण काफ़ी बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में भारी वृद्धि देखी गई है। मैं आप सभी से 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी उत्पाद जरूर खरीदने का आग्रह करता हूँ। गर्व से कहिए कि ये स्वदेशी हैं। साथ ही, इसे वोकल फॉर लोकल के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

