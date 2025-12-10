Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री श्री रविशंकर की बायोपिक White में नजर आएंगे विक्रांत मैसी, इंटरनेशनल कास्ट-क्रू से सजी है फिल्म

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    White Movie: विक्रांत मैसी जल्द ही श्री श्री रविशंकर की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म व्हाइट में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग इस वक्त भारत में चल रही है। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बड़े स्कैल पर बनाई जा रही विक्रांत मैसी की फिल्म व्हाइट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद ने पठान और वॉर के बाद अब नई तैयारी कर ली है। सिद्धार्थ आनंद जल्द ही एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे एक्टर विक्रांत मैसी। वैसे भी विक्रांत मैसी उन एक्टर्स की लिस्ट में आते हैं, जो अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। इसीलिए अब विक्रांत फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद के साथ नजर आने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़े स्कैल पर बनाई जा रही फिल्म

    दरअसल विक्रांत मैसी जल्द ही श्री श्री रविशंकर की बायोपिक में उनका किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल व्हाइट (White) रखा गया है। इस इंटरनेशनल थ्रिलर फिल्म को बड़ा बनाने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रहे जुआन कार्लोस गिल (Juan Carlos Gil) इस फिल्म की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके हैं।

    यह भी पढ़ें- Don 3: विक्रांत मैसी और रणवीर सिंह की जोड़ी ‘डॉन 3’ के लिए तैयार, इस दिन से शुरू करेंगे फिल्म की शूटिंग!

    WhatsApp Image 2025-12-09 at 8.46.30 PM (3)

    वह और उनकी टीम इन दिनों में भारत में फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं। इसके अलावा हॉलीवुड एक्टर डेरियो याज़बेक बर्नाल भी इन दिनों भारत में ही फिल्म व्हाइट की शूटिंग कर रहे हैं।

    विदेशों के बाद भारत में हो रही शूटिंग

    रिपोर्ट के अनुसार, कोलंबिया में एक बड़े शेड्यूल की शूटिंग के बाद फिलहाल बैंगलोर में फिल्म की शूटिंग चल रही है, जो लगभग खत्म होने वाली है। फिल्म की ज्यादातक शूटिंग विदेशों में निपटाई गई है।

    WhatsApp Image 2025-12-09 at 8.46.30 PM

    इसके साथ ही रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि, करीब 50 दिनों का शेड्यूल फिल्म का साउथ अमेरिका में निपटाया गया है। फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। कास्ट एंड क्रू से लेकर फिल्म के सेट्स को भी बड़ा बनाया गया है।

    WhatsApp Image 2025-12-09 at 8.46.30 PM (1)

    क्या है फिल्म व्हाइट की कहानी?

    फिल्म व्हाइट की कहानी श्री श्री रविशंकर ने कैसे कोलंबिया के 52 साल लंबे क्रूर गृहयुद्ध को सुलझाया था। जब ये गृहयुद्ध हुआ तो इसमें श्री श्री रविशंकर की मदद की ली गई और उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद ये लड़ाई शांत हुई।

    ravi

    ये फिल्म हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कई भाषाओं में बन रही है, जिसके जरिए ग्लोबल सिनेमा लवर्स को अपनी ओर खींचा जाएगा। फिल्म को मोंटू बस्सी डायरेक्ट कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Ahmedabad Plan Crash: विमान हादसे पर विक्रांत मैसी का छलका दर्द, बताया उनका भाई था प्लेन का को-पायलट