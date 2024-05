Lok Sabha 2024: भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग के लिए पहुंचे सलमान, अमिताभ-जया और शाह रुख ने परिवार संग किया मतदान

कंगना रनौत और अरुण गोविल भी ऐसे ही अदाकार हैं, जो राजनीति में दुनिया में उतर रहे हैं। मुंबई में पांचवे चरण के मतदान में जाह्नवी कपूर, राजकुमार राव और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। इतना ही नहीं, इन सितारों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मतदान करने की अपील भी की है।

'मिस्टर एंड मिसेज माही' जाह्नवी कपूर-राजकुमार राव ने किया वोट

राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'मिस्टर एंड मिसेज माही' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हालांकि, सोमवार की सुबह दोनों ही अपना सारा काम छोड़कर मुंबई लौटे और अपना वोट डाला।

पोलिंग बूथ से निकलते हुए जाह्नवी कपूर ने जहां फैंस से अपील की कि वह अपना वोट जरूर दें, तो वहीं राजकुमार राव ने भी बताया कि वह क्या बदलाव देखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा,

"ये हम सबके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं सब छोड़कर फ्लाइट पकड़कर वापस आया हूं। मुझे लगता है कि हम सबके लिए वोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग एक पब्लिक फिगर के तौर पर हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि वोटिंग कितनी मायने रखती है। मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमिशन ने मुझे नेशनल आइकन के तौर पर चुना है, मैं बस यही कहूंगा कि सामने आए और वोट करें। मैं बस यही बदलाव चाहता हूं कि देश और तरक्की करें और आगे बढ़े"।

अक्षय कुमार से लेकर फरहान अख्तर भी देने पहुंचे अपना वोट

भारत की नागरिकता मिलने के बाद अक्षय कुमार भी मुंबई में हुए पांचवें चरण के मतदान में सुबह-सुबह 7 बजे अपना वोट देने के लिए पहुंचें और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित और मजबूत हो, मैंने यही दिमाग में रखकर वोट दिया है। इंडिया को जो सही लगे उनके लिए वोट करना चाहिए।

इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने चाहिए। मैं जब सुबह 7 बजे आया पोलिंग बूथ खुला हुआ था और 500 से 600 लोग लाइन में खड़े थे"। अक्षय कुमार के अलावा फरहान अख्तर और 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' डायरेक्टर जोया अख्तर भी परिवार संग वोटिंग देने के लिए सुबह-सुबह मुंबई के पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे।

अमिताभ बच्चन ने एक मजेदार वीडियो के साथ की वोटिंग की अपील

अमिताभ बच्चन का हर अंदाज निराला है। उन्होंने सरल भाषा में लोगों को समझाते हुए बताया कि उनके लिए वोट देना कितना जरूरी है। बिग बी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जो एक एनिमेटेड वीडियो है।

'बस आज की रात है' गाने को 'वोटिंग' प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में बिग बी ने ये भी क्लियर कर दिया जो वोट्स नहीं डालते हैं, उन्हें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है।

T 5016 (ii) - Tomorrow is your day for Vote Mumbai /Maharashtra .... Exercise your right .. pic.twitter.com/GyG801deRk— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 19, 2024

अमिताभ बच्चन ने कैप्शन में लिखा, "कल आपका दिन है, वोट जरूर डालें"। इन सितारों के अलावा 'दंगल' गर्ल सान्या मल्होत्रा और स्जोभा खोटे जैसे सितारों ने वोट किये।

शाहिद से लेकर ये सितारे भी वोट देने पहुंचे

इन सितारों के अलावा शाहिद कपूर, परेश रावल सुनील शेट्टी, गोविंदा और अनीता राज ने मुंबई के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा आमिर खान के बेटे जुनैद खान और बेटी आइरा खान ने भी अपना मुंबई के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट दिया। इसके अलावा विद्या बालन, नेहा धूपिया, आर माधवन,

देओल परिवार ने भी दिया अपना वोट

बॉलीवुड के सितारे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुंबई में चल रही वोटिंग के लिए आ रहे हैं। धर्मेंद्र के साथ-साथ उनकी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी(Hema Malini) और उनकी बेटी एशा देओल भी अपना कीमती देने के लिए पहुंचीं।

वोट देने के बाद एशा देओल ने लोगों से अपील करते हुए कहा,

"हमारा हक है, बाहर आइए और वोट कीजिये। अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो, ये सही नहीं हुआ या सही है, तो ये पूरी तरह से आप पर है। एक-एक वोट मायने रखता है। उन्होंने (Pm Modi) ने जितना आज तक किया है, वो सबको दिख रहा है, वह देश के साथ-साथ विदेशों में भी इंडिया को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं।

इन सितारों के अलावा 'रोडीज' के जज रह चुके रघु-राजीव, वरुण धवन, खुशी कपूर, बोनी कपूर और तब्बू अनुपम खेर, अनिल कपूर, सुरेश ओबेरॉय, सलीम खान, सलमा खान और मनोज बाजपेयी और रणवीर सिंह कई सितारों ने 6 बजे से पहले-पहले अलग-अलग पोलिंग बूथ पर अपने वोट कास्ट कर दिए हैं।

ऋतिक रोशन के परिवार ने भी डाला वोट

ऋतिक रोशन भी अपने पिता राकेश रोशन और मां पिंकी रोशन और सुनैना संग वोट करने के लिए पहुंचें। इसके अलावा साजिद खान, अनुपम खेर और अनिल कपूर ने भी अपना वोट डाला। संजय दत्त भी अपना कीमती वोट देने के लिए पहुंचें।

इसके अलावा शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी मां सुनंदा संग वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा इमरान हाशमी ने भी अपना पांचवें चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन सितारों के अलावा जैकी भगनानी, रकुल प्रीत सिंह ने भी अपना कीमती वोट दिया।

आमिर खान ने फैंस से की वोट करने की अपील

बॉलीवुड के कई सितारों के बीच आमिर खान भी अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ मुंबई के पोलिंग बूथ पर अपना वोट करने पहुंचें।

इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कहा, "मैं बस सभी हिंदुस्तानियों से यही अपील करना चाहता हूं कि वह बाहर आए और वोट करें। हमारे इस विशाल लोकतंत्र का हिस्सा बनें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, अपना एक भी वोट वेस्ट न करें"। इनके अलावा सैफ अली खान, करीना कपूर खान, टाइगर श्रॉफ, कियारा आडवाणी, अथिया शेट्टी, अहान शेट्टी, गुलशन ग्रोवर, अनन्या पांडे, चंकी पांडे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

रणबीर कपूर से लेकर शाह रुख खान तक ने दिए वोट्स

बॉलीवुड का हर सितारा इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि वह चाहें कितना भी व्यस्त हों, लेकिन वह अपना वोट जरूर दें। रणबीर कपूर जहां व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहने अपना वोट करते हुए नजर आए, इस दौरान उन्होंने मीडिया कैमरा के लिए पोज भी दिए। इतना ही नहीं, रणबीर कपूर ने सीनियर एक्टर प्रेम चोपड़ा के पांव भी छुए।

#WATCH | Maharashtra: Actor Shah Rukh Khan along with his family arrives at a polling station in Mumbai to cast his vote for the fifth phase of #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/0AhTAvN2SN— ANI (@ANI) May 20, 2024

वहीं शाह रुख खान भी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना और अपने दोनों बेटों आर्यन और अबराम के साथ अपना वोट कास्ट करने के लिए मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचें। इसके अलावा श्रद्धा कपूर भी अपना कीमती वोट देने से पीछे नहीं रहीं। सोनाक्षी सिन्हा, रवीना टंडन, अमृता सिंह, सारा अली खान, रेखा ने भी अपना वोट कास्ट किया।

जया संग पहुंचे अमिताभ बच्चन

#WATCH | Actor Amitabh Bachchan & MP Jaya Bachchan cast their votes at a polling centre in Mumbai for #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/T0T2vqLUL0— ANI (@ANI) May 20, 2024

अमिताभ बच्चन, पत्नी जया बच्चन के साथ मतदान के लिए पहुंचे थे। दोनों ने बूथ पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। इस दौरान वो आसपास खड़े लोगों से बतियाते दिखे। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इससे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनका एक हाथ स्लिंग में नजर आया। तमन्ना भले ही साउथ इंडस्ट्री में ज्यादा काम कर रही हैं, मगर उन्होंने मुंबई में वोट डाला।

सिक्योरिटी से घरे दिखे सलमान खान

#WATCH | Actor Salman Khan shows the indelible ink mark on his finger after casting his vote at a polling booth in Mumbai. pic.twitter.com/9M7DADf8gr— ANI (@ANI) May 20, 2024

दोपहर बाद सलमान खान अपना वोट डालने बूथ पर पहुंचे। इस दौरान वो अपनी सिक्योरिटी से घिरे हुए नजर आये। वोट डालने के बाद तेज कदमों से लौटते हुए सलमान मीडिया इंटरेक्शन के लिए नहीं रुके। उन्होंने दूर से ही कैमरों की ओर देखते हुए अंगुली उठाकर अपने मतदान करने की पुष्टि की।

