'न मुझे मारोगे और न...', Jailer 2 करने से पहले Mithun Chakraborty ने रजनीकांत के सामने रखी थी ये बड़ी शर्त

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajinikanth) की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म जेलर 2 (Jailer 2) सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी में है। इस फिल्म में विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) भी नजर आने वाले हैं। हाल ही में, रजनीकांत ने खुलासा किया है कि मिथुन ने इस फिल्म को हां बोलने से पहले क्या शर्त रखी थी।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली तमिल एक्शन-कॉमेडी ड्रामा जेलर 2 में विलेन की भूमिका निभाने जा रहे हैं। हालांकि, फिल्म में विलेन बनने से पहले ही उन्होंने मेकर्स और एक्टर के सामने एक शर्त रख दी थी।

जेलर 2 में विलेन बनने पर मिथुन का रिएक्शन दरअसल, जेलर 2 के सुपर शो में रजनीकांत ने मिथुन चक्रवर्ती की कास्टिंग से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बताया, "वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब प्रोडक्शन टीम ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने पूछा कि वह कौन सा रोल निभाएंगे। 'क्या मैं विलेन हूं?' क्या मुझे रजनीकांत से मार खानी है? दफा हो जाओ।'"

रजनीकांत के सामने मिथुन ने रखी थी शर्त रजनीकांत ने आगे बताया कि मिथुन चक्रवर्ती ने कौन सी शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, "बाद में WAVES समिट के एक इवेंट के दौरान मेरी उनसे मुलाक़ात हुई। जब बातचीत इस टॉपिक पर पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा, 'अगर आप कहेंगे, तो मैं यह करूंगी।' लेकिन उनकी एक शर्त थी- 'आप न तो मुझे मारेंगे-पीटेंगे और न ही गोली मारेंगे।' मैंने कहा, 'मुझे डायरेक्टर से पूछने दीजिए और फिर बताता हूं।' हालांकि, मुझे यकीन था कि वह बस ऐसे ही कह रहे थे (सिर्फ कहने के लिए)।"