बॉक्स ऑफिस पर आएगी 'थलाइवा' की आंधी, एडवांस बुकिंग में रजनीकांत की Jailer 2 ने उड़ाया गर्दा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा के वेटरन एक्टर रजनीकांत का नाम बीते समय से मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। जेलर 2 (Jailer 2) की रिलीज में कुछ ही दिन का समय बाकी रह गया है और इससे पहले ये मूवी एडवांस बुकिंग के मामले में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है।

रजनीकांत की इस एक्शन थ्रिलर की टिकटों की एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से चल रही है और फिल्म ने रिलीज से पहले ही मोटी रकम कमा ली है। एडवांस बुकिंग में छाई रजनीकांत की जेलर 2 साल 2023 में जेलर के बाद मेकर्स इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। रजनीकांत स्टारर जेलर 2 की टिकटों की एडवांस बुकिंग विंडो को हाल ही में ओपन किया गया है और फिल्म को लेकर फैंस में कितना उत्साह है, वह इसके एडवांस बुकिंग कलेक्शन के जरिए आसानी से लगा सकते हैं।