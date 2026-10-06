रजनीकांत की Jailer 2 में बॉलीवुड एक्टर का होगा भौकाल, ट्रेलर में दिखी कैमियो की 'सीक्रेट' झलक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से साउथ सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर पार्ट 2 का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमवार को मेकर्स की तरफ से जेलर 2 (Jailer 2) का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो अब सिनेमाई गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जेलर 2 के ट्रेलर को लेकर सुर्खियां इस वजह से भी तेज हैं, क्योंकि इसमें एक बॉलीवुड सुपरस्टार के कैमियो की सीक्रेट झलक देखने को मिली है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा अभिनेता है। जेलर 2 में नजर आएगा ये बॉलीवुड एक्टर फिल्मी सितारों का मूवीज में कैमियो करने का चलन सिनेमा जगत में लंबे अरसे से चला रहा है। साउथ और बॉलीवुड के कई कलाकार कई मौके पर एक दूसरे की मूवीज में नजर आते रहे हैं। अब इस मामले में नया नाम वॉर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन (HrithiK Roshan) का शामिल हो रहा है। जी हां ऋतिक ही वह बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, जो रजनीकांत की अपकमिंग मूवी जेलर 2 में कैमियो रोल प्ले करते दिखेंगे।

जिससे रजनीकांत की जेलर पार्ट 2 में ऋतिक रोशन की कास्टिंग का पुष्टिकरण होता है। हालांकि, वह इस फिल्म में कौन सा किरदार निभाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मालूम हो कि ऐसा पहली बार होगा कि ऋतिक किसी साउथ मूवी में कैमियो करेंगे।