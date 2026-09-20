Rajinikanth की Jailer 2 में धमाल मचाएंगी विद्या बालन, हाथ में सिगरेट...नीली साड़ी कांता के लुक ने खींचा ध्यान

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिनेत्री विद्या बालन (Vidya Balan) ने रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'जेलर 2' (Jailer 2) में कंथा के रूप में अपने पहले लुक से इंटरनेट पर सबका ध्यान खींचा। सन पिक्चर्स ने रविवार (20 सितंबर) को अभिनेत्री के किरदार का परिचय जारी किया।

उनका ये दमदार लुक तुरंत फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई यूजर्स ने विद्या की अभिनय क्षमता की प्रशंसा की, जबकि अन्य ने कहा कि उनकी कास्टिंग ने रजनीकांत अभिनीत सीक्वल के लिए उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।

सिगरेट के कश लगाती आईं नजर विद्या के लुक की जो तस्वीर जारी की गई है उसमें वो हाथों में सिगरेट लिए नीली साड़ी में नजर आ रहीं हैं। अनिरुद्ध रविचंदर के बैकग्राउंड स्कोर के साथ जारी की गई इस झलक में कांथा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नजर आ रही हैं। उनका अंदाज, साड़ी का पल्लू संभालने का तरीका और हाथ में पकड़ी सिगरेट के साथ कश लेती विद्या बालन का यह अंदाज उनके मजबूत और बेबाक व्यक्तित्व को दर्शा रहा है।