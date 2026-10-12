रजनीकांत के सामने सिगरेट पीने से घबरा रही थीं विद्या बालन, 'जेलर 2' डायरेक्टर ने बताया शूटिंग का किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन (Vidya Balan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर 2 को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। फिल्म के ट्रेलर में विद्या का एक सीन दिखाया है, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के सामने सिगरेट पीते हुए नजर आ रही हैं।

इस सीन को लेकर अब जेलर 2 (Jailer 2) के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने रोचक किस्सा सुनाया है और बताया है कि इस सीन की शूटिंग के वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस कितनी ज्यादा नर्वस हो रही थीं। रजनीकांत के सामने नर्वस हो गई थीं विद्या बालन हाल ही में जेलर 2 के प्रमोशन को लेकर एक इवेंट रखा गया। जिसमें फिल्म के निर्देशक नेल्सन और रजनीकांत शामिल रहे। इस इवेंट के दौरान नेल्सन से विद्या बालन के ट्रेलर सीन के बारे में सवाल पूछा गया है, जिसमें वह सिगरेट पीते हुई नजर आईं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेलर 2 के निर्देशक नेल्सन ने बताया है-

जब हम शॉट ले रहे थे, तो मैंने मॉनिटर पर देखा। मैडम सिगरेट पकड़े हुए थीं और अपना हाथ ऐसे हिला रही थीं, जैसे लिपस्टिक लगा रही हों। उनके हाथ सच में कांप रहे थे। उस पल, मुझे लगा कि यह काम नहीं करेगा। लेकिन बाद में तीन टेक लेने के बाद उन्होंने शानदार तरीके से ये सीन पूरा किया। फिर भी उनकी आंखों में थोड़ी बहुत नर्वसनैस देखने को मिल रही थी।