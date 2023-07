Mission Impossible: जब 48 घंटे आसमान में लटके रहे टॉम क्रूज, मिशन के लिए कई बार जोखिम में डाली जान

नई दिल्ली, जेएनएन। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी में शामिल है। इस सीरीज की सातवीं फिल्म डेड रेकनिंग पार्ट वन इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। खासकर, टॉम क्रूज के स्टंट्स के लिए दर्शकों को फिल्म का इंतजार रहता है। डेड रेकनिंग पार्ट वन की रिलीज से पहले पूरी फ्रेंचाइजी से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां।

MI फिल्म फ्रेंचाइजी इसी नाम से 1966 में आयी टीवी सीरीज से प्रेरित है, जिसे ब्रुस गेलर ने क्रिएट किया था। टीवी सीरीज में लीड कैरेक्टर का नाम डैन ब्रिग्स था, जिसे स्टीवन हिल ने निभाया था। यह एजेंटों की एक टीम है, जो अंचरराष्ट्रीय खुफिया मिशंस पर निकलती है और खतरों से खेलती है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 1996 में आयी थी।

1996 से अब तक मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की छह फिल्में आ चुकी हैं। मिशन इम्पॉसिबल- डेड रेकनिंग पार्ट वन इस फ्रेंचाइजी की सातवीं फिल्म है। इसका पार्ट 2 अगले साल रिलीज होगा, जो सीरीज की आठवीं फिल्म होगी। यह हॉलीवुड की सबसे लम्बी चलने वाली फ्रेंचाइजी में शामिल है।

रिलीज डेट: 22 मई, 1996

निर्देशक: ब्रायन डी पाल्मा (Brian De Palma)

यादगार स्टंट सीन

एक्वेरियम ब्लास्ट: यह सीन उस वक्त का है, जब ईथन हंट (टॉम क्रूज) प्राग में अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक्वेरियम ब्लास्ट करता है। शुरुआत में इस सीन को स्टंटमैन द्वारा कराया गया था, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक को पसंद नहीं आया, तो फिर टॉम ने इस सीन के लिए हामी भर दी, बिना ये सोचे कि वो कांच के टुकड़ों से या 16 टन के पानी की तेज रफ्तार से घायल भी हो सकते थे।

रिलीज डेट: 24 मई, 2000

निर्देशक: जॉन वू (John Woo)

यादगार स्टंट सीन

आंख में चाकू का वार: क्रूज का यह सीन भी उनकी हिम्मत का एक बेहतरीन नमूना है। टॉम और उनके सह-कलाकार डोग्रे स्कॉट (Dougray Scott) के बीच की फाइट सीक्वेंस और आंख से बस कुछ इंच की दूरी पर चाकू की नोंक का यह सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है।

रिलीज डेट: 5 मई, 2006

निर्देशक: जेजे एब्राम्स (J J Abrams)

यादगार स्टंट सीन

ब्रिज सीन: जब टॉम एक टूटे ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर पर जंप करते हैं। ये सीन देखने वालों के दिल को थोड़ी देर के लिए जरूर थाम लेता है।

रिलीज डेट: 16 दिसम्बर, 2011

निर्देशक: ब्रैड बर्ड (Brad Bird)

यादगार स्टंट सीन

बुर्ज खलीफा सीन: मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी के सबसे चर्चित दृश्यों में से एक यह सीन शायद ही कोई भूल सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ने का वो सीन दिल दहला देता है। शीशे की खिड़कियों पर ग्लवस के सहारे चढ़ते हुए इस स्टंट को सैंड स्टॉर्म ने और खतरनाक बना दिया था।

रिलीज डेट: 31 जुलाई, 2015

निर्देशक: क्रिस्टोफर मैकक्वेरी (Christopher Mcquery)

यादगार स्टंट सीन

प्लेन शॉट: इस पार्ट में एक प्लेन शॉट लिया गया था, जिसे शूट करने के लिए टॉम को प्लेन से बांधा गया था। इसे 48 घंटो तक उड़ाया गया था और परफेक्ट शॉट के लिए क्रूज को इस दौरान आठ बार उतारा भी गया था। इस दौरान क्रूज की पसलियों में एक कंकड़ भी लगा था और प्लेन की जो गति थी, उस ककंड से क्रूज की पसली भी टूट सकती थी।

रिलीज डेट: 27 जुलाई, 2018

यादगार स्टंट सीन

स्काई डाइव: इस पार्ट में कई जोखिम भरे स्टंट थे, जिसमें एक स्टंट स्काई डाइव का भी था। इस फिल्म से क्रूज पहले अभिनेता बने, जिन्होंने हाई एल्टीट्यूड, लो ओपन (HALO) स्काई डाइव फिल्माया। बता दें, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रूज के ऐंकल में फ्रैक्चर भी हुआ था।

रिलीज डेट- 12 जुलाई, 2023

यादगार स्टंट सीन

ट्रेन सीन: यह फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन उससे पहले ही टॉम ने अपनी ट्विटर पर इसके खतरनाक ट्रेन सीन को रिवील किया है। इस सीन में क्रूज तेज रफ्तार ट्रेन में फाइट करते दिख रहे हैं। इसके अलावा ट्रेलर में भी एक सीन की झलक दिखायी गयी थी, जिसमें टॉम कई फुट ऊंची पहाड़ी से खाई में बाइक के साछ छलांग लगाते हैं।

