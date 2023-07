Mission Impossible Dead Reckoning Part One की बंपर एडवांस बुकिंग, टॉम क्रूज की फिल्म इस मामले में रचेगी इतिहास

Mission Impossible Dead Reckoning Part One फिल्म मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन का अगला भाग अगले वर्ष जून में 2024 में रिलीज होगा। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि टॉम क्रूज की भूमिका एथन हंट की आखिरी फिल्म होगी। इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। इसकी एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हो रही है।

Mission Impossible Dead Reckoning Part One, Tom Cruise

नई दिल्ली, जेएनएन। Mission Impossible Dead Reckoning Part One: हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज की जल्द फिल्म मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि टॉम क्रूज की यह फिल्म उनके लिए काफी खास साबित होने जा रही है। उनकी यह फिल्म उनके लिए भारत में सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बन सकती है। टॉम क्रूज की फिल्म की एडवांस बुकिंग कैसी है? टॉम क्रूज की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा हो रही है। इस फिल्म की अब तक 62000 से ज्यादा टिकटों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यह आंकड़े भारतीय बॉक्स ऑफिस के हैं। टॉम क्रूज की पॉपुलर स्पाई फ्रेंचाइजी मिशन इंपॉसिबल की सातवीं फिल्म रिलीज होने जा रही है। यह बुधवार 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 7 जुलाई को शुरू हुई है और कुछ ही घंटों में इसकी कई टिकटें बुक हो चुकी है। टॉम क्रूज की पिछले वर्ष कौन-सी फिल्म रिलीज हुई थी? अगर एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो मिशन इंपॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन टॉम क्रूज की सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग वाली फिल्म बन सकती है। टॉम क्रूज की पिछले वर्ष टॉप गन: मावरिक रिलीज हुई थी। पिंकविला के अनुसार शुक्रवार 3:30 बजे तक फिल्म की 62000 टिकटें बिक चुकी है। वहीं, पहले दिन की 28000 टिकटें बिक चुकी है। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फिल्म की रिलीज तक इसकी 1 लाख 10 हजार के करीब टिकटें बिक सकती है। मिशन इंपॉसिबल फिल्म की कमाई पहले दिन कितनी हो सकती है? इस बुकिंग के आधार पर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मिशन इंपॉसिबल की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाकेदार हो सकती है और इस फिल्म की कमाई 12 से 14 करोड़ के बीच हो सकती है। इसके बाद, यह फिल्म टॉम क्रूज के लिए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। इसके पहले, उनकी फिल्म मिशन इंपासिबल फॉल आउट ने 2018 में साढ़े 9 करोड़ रुपए कमा कर रिकॉर्ड बनाया था।

Edited By: Rupesh Kumar