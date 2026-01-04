Mirzapur की गोलू उर्फ Shweta Tripathi ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 'बहुत भौकाली होगी अपकमिंग फिल्म'
अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी भोपाल में अपनी नई ड्रामा फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वह श्रद्धा अग्रवाल का किरदार निभा रही हैं। पिछले साल ...और पढ़ें
दीपेश पांडेय, मुंबई। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने पिछले साल फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। इस साल उनकी ‘मिर्जापुर : द फिल्म’, एक अनाम ड्रामा फिल्म और कई प्रोजेक्ट कतार में हैं। भोपाल में अपनी अनाम ड्रामा फिल्म की शूटिंग करते हुए उन्होंने हमशे बातचीत की। नए साल की उम्मीदों, योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के बारे में दीपेश पांडेय से बात करते हुए उन्होंने कहा-
अभी किस प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही हैं?
यह एक ड्रामा फिल्म है। मुझे अपनी जिंदगी में ड्रामा तो नहीं पसंद, लेकिन फिल्मों में ड्रामा खूब पसंद है। मैंने ऐसी भूमिका पहले कभी नहीं निभाई है। इसमें मैं श्रद्धा अग्रवाल की भूमिका निभा रही हूं। उसे समाज, परिवार और ससुराल के दबाव के कारण एक सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह बस खुली हवा में तितली की तरह स्वतंत्र होकर सांस लेने की कोशिश करती है। यह पूरी फिल्म भोपाल में ही शूट की जाएगी।
यह भी पढ़ें- Mirzapur 4: मिर्जापुर की गद्दी पर फिर बैठेंगे कालीन भैया, ‘गोलू’ ने खोला सीजन 4 का राज
बतौर अभिनेत्री पिछले साल आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, क्या स्वयं को स्क्रीन पर देखना मिस किया?
वो तो मैं मिस करती हूं। बहुत ज्यादा पक्षपाती तो नहीं होती हूं, लेकिन मुझे स्क्रीन पर अपना काम देखना अच्छा लगता है। हालांकि, सिर्फ इस कारण से मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती, जिससे मेरा दिल न जुड़े। दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया है, वह भी मुझसे एक तय क्वालिटी के काम की उम्मीद करते हैं। इसलिए उनके और अपने, दोनों के लिए मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छा काम करूं। इसमें कभी-कभी समय भी लगता है। इस साल आप मुझे स्क्रीन पर खूब देखेंगे।
पिछले साल बतौर प्रोड्यूसर एक नया सफर भी शुरू किया, अब उसे किस दिशा में ले जाने का इरादा है?
बतौर प्रोड्यूसर मेरी गाड़ी अच्छी दिशा में चल चुकी है। मेरे प्रोडक्शन से बहुत अच्छे लोग जुड़ चुके हैं। पहली बार अभिनय और प्रोडक्शन दोनों करने को मिल रहा है, तो मजा आ रहा है।
अपने प्रोडक्शन में किस तरह की कहानियां बनाने की कोशिश होगी?
ऐसी कहानियां जो मनोरंजक हों, दर्शकों को बांधकर रखें और उन्हें कुछ सोचने के लिए प्रेरित करें, जो हमें याद दिलाएं कि हम इंसान हैं। भावनाओं की बहुत सारी कहानियां हम दिखा नहीं पाए हैं। मेरी कोशिश वैसी कहानियों को सामने लाने की होगी। फिलहाल एक हॉरर और एक लव स्टोरी बना रही हूं। मैं चाहती हूं कि इस साल जो फिल्में बनाना चाहती हूं, उन्हें फ्लोर पर ले जाऊं।
इस साल इंडस्ट्री और अपने जीवन में क्या नए बदलाव देखना चाहेंगी?
सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, दुनिया में एक-दूसरे को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ जाऊं और दूसरा पीछे रह जाए। इसके साथ ही लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र से मतलब न रखते हुए अच्छा काम होना चाहिए। मैं हर उस अच्छी चीज से जुड़ना चाहूंगी, जो हम कलाकार एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाकर कर सकते हैं। इस साल मैं ज्यादा नाटक प्रोड्यूस करना चाहूंगी और ज्यादा स्टेज इवेंट्स पर भी जाना चाहूंगी। इतनी सारी भूमिकाएं निभाते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप कौन हो और क्या चाहते हो? इसलिए इस साल मैं वो सारी चीजें करना चाहती हूं, जो मुझे पसंद हैं।
‘मिर्जापुर: द फिल्म’ में भी गोलू गुप्ता के वही तेवर दिखेंगे या कुछ बदलाव होगा?
तेवर तो वही रहेंगे, कहीं-कहीं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। टीम में नए लोग नई ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। ‘मिर्जापुर’ की टीम तो अब हमारा परिवार है। हम नौ साल से साथ हैं। कोई अगर अपने काम में छक्का मारता है, तो पूरी टीम उसके लिए तालियां बजाती है। यह फिल्म भी बहुत ज्यादा भौकाली होने वाली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।