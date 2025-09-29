Language
    शर्म आने लगी थी... मस्ती फ्रेंचाइजी की लेकर Vivek Oberoi का शॉकिंग खुलासा, एडल्ट कॉमेडी पर किया रिएक्ट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:51 PM (IST)

    Vivek Oberoi बॉलीवुड के फेमस कलाकार हैं। मस्ती फिल्म फ्रेंचाइजी उनके एक्टिंग करियर में मील का पत्थर साबित होती है। आने वाले समय में मस्ती 4 (Masti 4) में नजर आने वाले हैं। इससे पहले विवेक ने खुलासा किया है कि एक वक्त पर उन्हें मस्ती फ्रेंचाइजी को लेकर शर्म आने लगी थी।

    मस्ती फिल्म कलाकार विवेक ओबेरॉय (फोटो क्रेडिट- imdb)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Vivek Oberoi को हिंदी सिनेमा में वर्सेटाइल एक्टर के तौर जाना जाता है। कॉमेडी किरदार से लेकर खलनायक की भूमिका को वह पर्दे पर बखूबी अदा करते हैं। विवेक के एक्टिंग करियर की सबसे सफल फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मस्ती का नाम शामिल होता है। 

    आने वाले समय में वह मस्ती (Masti) फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में नजर आने वाले हैं। इस बीच विवेक ओबेरॉय ने इस एडल्ट कॉमेडी को उम्र के बढ़ते पढ़ाव के साथ-साथ जारी रखने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

    मस्ती को लेकर क्या बोले विवेक?

    विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी पहली बार साल 2004 में प्रदर्शित फिल्म मस्ती में साथ नजर आई थी। फिलहाल इन तीनों की उम्र क्रमशः 49 साल, 46 साल और 47 साल है। वयस्क दर्शकों के लिए बनी मस्ती फ्रेंचाइजी को इसी तिकड़ी के साथ साल 2013 और 2016 में ग्रैंड मस्ती तथा ग्रेट ग्रैंड मस्ती के रूप में बढ़ाया गया।

    फोटो क्रेडिट- फेसबुक

    ऐसे में एक समय वह भी आया कि उम्र के इस पड़ाव पर तीनों कलाकारों को अपनी इस फिल्म को लेकर शर्म आने लगी थी। अब यह तिकड़ी फिल्म मस्ती 4 (Mastiii 4) में फिर साथ नजर आएगी। इस बारे में विवेक कहते हैं-

    फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    ‘पिछली मस्ती प्रदर्शित हुए नौ साल हो चुके हैं। हम तीनों (रितेश, विवेक और आफताब) एक समय उस जगह पर पहुंच गए थे, जहां हमें इस फिल्म से और इसमें हम जो कर रहे हैं, उससे शर्म आने लगी थी। हमारी ये कोई उम्र है ये सब करने की? हाल ही में मैंने मस्ती 4 के सेट पर जानबूझ कर सबकी चुटकी लेते हुए पूछा कि पहली मस्ती 21 साल पहले आई थी। तब मस्ती 4 की हमारी अभिनेत्रियां क्या कर रही होंगी। तब तो वो शायद डायपर पहनने वाली उम्र में रही होंगी। 

    कब रिलीज होगी मस्ती 4

    हाल ही में एडल्ट कॉमेडी मस्ती 4 का लेटेस्ट टीजर रिलीज किया गया है। जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर काफी बढ़ गई है। गौर किया जाए मस्ती पार्ट 4 की रिलीज डेट की तरफ तो 21 नवंबर 2025 को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। इस बार फिल्म के डायरेक्शन की कमान इंद्र कुमार के हाथ से निकलकर मिलाप जावेरी के हाथ में आई है।

