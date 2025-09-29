शर्म आने लगी थी... मस्ती फ्रेंचाइजी की लेकर Vivek Oberoi का शॉकिंग खुलासा, एडल्ट कॉमेडी पर किया रिएक्ट

Vivek Oberoi बॉलीवुड के फेमस कलाकार हैं। मस्ती फिल्म फ्रेंचाइजी उनके एक्टिंग करियर में मील का पत्थर साबित होती है। आने वाले समय में मस्ती 4 (Masti 4) में नजर आने वाले हैं। इससे पहले विवेक ने खुलासा किया है कि एक वक्त पर उन्हें मस्ती फ्रेंचाइजी को लेकर शर्म आने लगी थी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Vivek Oberoi को हिंदी सिनेमा में वर्सेटाइल एक्टर के तौर जाना जाता है। कॉमेडी किरदार से लेकर खलनायक की भूमिका को वह पर्दे पर बखूबी अदा करते हैं। विवेक के एक्टिंग करियर की सबसे सफल फिल्म के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मस्ती का नाम शामिल होता है।

आने वाले समय में वह मस्ती (Masti) फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में नजर आने वाले हैं। इस बीच विवेक ओबेरॉय ने इस एडल्ट कॉमेडी को उम्र के बढ़ते पढ़ाव के साथ-साथ जारी रखने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मस्ती को लेकर क्या बोले विवेक? विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की तिकड़ी पहली बार साल 2004 में प्रदर्शित फिल्म मस्ती में साथ नजर आई थी। फिलहाल इन तीनों की उम्र क्रमशः 49 साल, 46 साल और 47 साल है। वयस्क दर्शकों के लिए बनी मस्ती फ्रेंचाइजी को इसी तिकड़ी के साथ साल 2013 और 2016 में ग्रैंड मस्ती तथा ग्रेट ग्रैंड मस्ती के रूप में बढ़ाया गया।

फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम ‘पिछली मस्ती प्रदर्शित हुए नौ साल हो चुके हैं। हम तीनों (रितेश, विवेक और आफताब) एक समय उस जगह पर पहुंच गए थे, जहां हमें इस फिल्म से और इसमें हम जो कर रहे हैं, उससे शर्म आने लगी थी। हमारी ये कोई उम्र है ये सब करने की? हाल ही में मैंने मस्ती 4 के सेट पर जानबूझ कर सबकी चुटकी लेते हुए पूछा कि पहली मस्ती 21 साल पहले आई थी। तब मस्ती 4 की हमारी अभिनेत्रियां क्या कर रही होंगी। तब तो वो शायद डायपर पहनने वाली उम्र में रही होंगी।