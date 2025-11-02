'नीना...' Masaba Gupta की बेटी ने प्यार से पुकारा नानी Neena Gupta का नाम, वायरल हो रहा वीडियो
मसाबा गुप्ता (Masaba Gupta Birthday) आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने अपना ये खास दिन बेटी मतारा और मां नीना के साथ मनाया। उन्होंने इसका एक प्यारा वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में मतारा ने सभी का ध्यान खींचा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर डिजाइनर और हाल ही में मां बनीं मसाबा गुप्ता 36 साल की हो गईं। इस बार का उनका जन्मदिन प्यार, हंसी और ऐसे शांत, दिल को छू लेने वाले पलों से भरा रहा, जो इंटरनेट पर छा गए। परिवार के साथ, मसाबा ने इस खास दिन को सेलिब्रेट किया।
नातिन को सिखाया जप करना
मसाबा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी बेटी मतारा और नानी नीना गुप्ता के एक प्यारे से वीडियो ने सबका ध्यान खींचा। इस छोटी सी क्लिप में, नीना गुप्ता अपनी नातिन के साथ बैठी हैं और उसे प्यार से ॐ का जाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। अभिनेत्री मतारा के सामने ऊं का उच्चारण करती हैं और मतारा बेहद प्यार से "नीना" कहती है।
मतारा ने शेयर की बर्थडे की फोटोज
प्रशंसक इस प्यारे पल पर खुशी से झूम उठे और कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और Awww लिखकर मतारा पर अपना प्यार बरसाने लगे। मसाबा ने अपनी पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "साधारण खुशियां। मसाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं!" आगे की फोटोज में मसाबा के कई सारे केक की तस्वीरें हैं।
मसाबा की इस पोस्ट को इंडस्ट्री भर के उनके दोस्तों और शुभचिंतकों ने तुरंत प्यार बरसाना शुरू कर दिया। गायक और कलाकार सुशांत दिवगिकर ने टिप्पणी की, "क्यूटीजजजज.. दिया मिर्जा ने लिखा- हैप्पी बर्थडे मसाबा।
इस फिल्म में आई थीं नजर
नीना गुप्ता को आखिरी बार मेट्रो इन दिनों में देखा गया था। अनुराग बसु निर्देशित इस फिल्म में अनुपम खेर, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजल और फातिमा सना शेख भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे।
