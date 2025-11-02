'नीना...' Masaba Gupta की बेटी ने प्यार से पुकारा नानी Neena Gupta का नाम, वायरल हो रहा वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर डिजाइनर और हाल ही में मां बनीं मसाबा गुप्ता 36 साल की हो गईं। इस बार का उनका जन्मदिन प्यार, हंसी और ऐसे शांत, दिल को छू लेने वाले पलों से भरा रहा, जो इंटरनेट पर छा गए। परिवार के साथ, मसाबा ने इस खास दिन को सेलिब्रेट किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नातिन को सिखाया जप करना मसाबा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनकी बेटी मतारा और नानी नीना गुप्ता के एक प्यारे से वीडियो ने सबका ध्यान खींचा। इस छोटी सी क्लिप में, नीना गुप्ता अपनी नातिन के साथ बैठी हैं और उसे प्यार से ॐ का जाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। अभिनेत्री मतारा के सामने ऊं का उच्चारण करती हैं और मतारा बेहद प्यार से "नीना" कहती है।