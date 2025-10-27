Vadh 2: पर्दे पर लौटेगी संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी, वध 2 की रिलीज डेट का हुआ एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक नई कहानी जो गहरे मानवीय जज्बातों और नैतिक दुविधाओं से भरी है, अब बड़े पर्दे पर खुलने जा रही है। निर्माता लव रंजन और अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स ने गर्व के साथ वध 2 की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है, जिसमें संजय मिश्रा और नीना गुप्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि ये मूवी कब रिलीज की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कब रिलीज होगी वध 2 वध 2 के डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं कि हमारी फिल्म वध 2 अगले साल 6 फरवरी 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हमने इस कहानी को बहुत दिल से बनाया है ताकि यह दर्शकों को बांधे और सोचने पर मजबूर करे। मैं लव और अंकुर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कहानी पर भरोसा किया। अब मुझे इंतजार है कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें, तो मिलते हैं सिनेमाघरों में, कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी।''

यह भी पढ़ें- Dhamaal 4: खुशखबरी! अब कॉमेडी का लगेगा चार गुना तड़का। धमाल 4 की रिलीज डेट से उठ गया पर्दा जसपाल सिंह संधू ने वध 2 को लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म वध की तरह ही उसकी सोच और कहानी को आगे बढ़ाती है। इसमें नए किरदारों के जरिए भावनाओं और हालात को एक नई कहानी में दिखाया गया है। वध 2 का वादा है कि इसमें वही सच्चाई, असर और दिल छू लेने वाली बात होगी, जिसने वध को खास बनाया था।





घोषणा के मौके पर मेकर्स ने दोनों कलाकारों को दिखाता एक दमदार पहला लुक जारी किया, जिसने दर्शकों को वध 2 की दुनिया की झलक दी। पोस्टर ने पहले ही लोगों में उत्सुकता और जोश पैदा कर दिया है, जिससे एक नई दिलचस्प कहानी की शुरुआत होने जा रही है। वध 2 की रिलीज डेट और फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है और वह इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।