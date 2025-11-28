Mahabharat में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे Manoj Bajpayee, राजकुमार राव संग हो रही बड़ी फिल्म की तैयारी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेंसिटिव मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर शूजित सरकार अब एक माइथोलॉजिकल फिल्म बनाने जा रहे हैं और दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में वे मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव जैसे मंझे हुए कलाकारों को कास्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ कॉमेडी फिल्में बनाई भी हैं लेकिन उनमें भी कुछ सीरीयस मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमे विक्की डोनर और पीकू शामिल हैं। अब कई सालों के बाद सरकार कॉमेडी को फिर से लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ क्योंकि यह एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी होगी।

महाभारत की कहानी में कॉमेडी का ट्विस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अपने अब तक के सबसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स में से एक की तैयारी कर रहे हैं। फिल्ममेकर सिनेमा में ह्यूमर का एक नया पहलू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे इंडियन फिल्मों में बहुत कम एक्सप्लोर किया जाता है। फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और यह इंडियन सिनेमा में बने सबसे अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स में से एक होगी। खबर है कि डायरेक्टर महाभारत के एक जरूरी चैप्टर को कॉमेडी के नजरिए से फिर से दिखाने वाले हैं – एक ऐसा तरीका जो मेनस्ट्रीम इंडियन सिनेमा में लगभग अनसुना है। माइथोलॉजिकल कहानी कहने में अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए, आज के जमाने के बीट्स के साथ अनोखे ह्यूमर को मिलाकर, फिल्म का मकसद एपिक को इस तरह से फिर से दिखाना है जो क्लेवर, शार्प और कल्चरली रिफ्रेशिंग लगे।

शूजित सरकार की सबसे हालिया डायरेक्टोरियल फिल्म आई वांट टू टॉक थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की थी। यह इमोशनल ड्रामा, अर्जुन सेन की असल जिंदगी की कहानी से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक कैंसर सर्वाइवर अपनी जिंदगी बदलने वाली सर्जरी की तैयारी कर रहा है और अपनी बेटी के साथ खराब रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस टीम में अहिल्या बामरू, जॉनी लीवर, पर्ल डे, जयंत कृपलानी और क्रिस्टिन गोडार्ड भी थे।