    Mahabharat में कॉमेडी का तड़का लगाएंगे Manoj Bajpayee, राजकुमार राव संग हो रही बड़ी फिल्म की तैयारी?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    Manoj Bajpayee And Rajkummar Rao: शूजित सरकार 2026 में एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी बनाने जा रहे हैं जिसमें वे मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव को कास्ट करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं फिल्म के बारे में डिटेल।

    बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेंसिटिव मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर शूजित सरकार अब एक माइथोलॉजिकल फिल्म बनाने जा रहे हैं और दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म में वे मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव जैसे मंझे हुए कलाकारों को कास्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ कॉमेडी फिल्में बनाई भी हैं लेकिन उनमें भी कुछ सीरीयस मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमे विक्की डोनर और पीकू शामिल हैं। अब कई सालों के बाद सरकार कॉमेडी को फिर से लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ क्योंकि यह एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी होगी।

    महाभारत की कहानी में कॉमेडी का ट्विस्ट

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अपने अब तक के सबसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स में से एक की तैयारी कर रहे हैं। फिल्ममेकर सिनेमा में ह्यूमर का एक नया पहलू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे इंडियन फिल्मों में बहुत कम एक्सप्लोर किया जाता है। फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी और यह इंडियन सिनेमा में बने सबसे अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स में से एक होगी। खबर है कि डायरेक्टर महाभारत के एक जरूरी चैप्टर को कॉमेडी के नजरिए से फिर से दिखाने वाले हैं – एक ऐसा तरीका जो मेनस्ट्रीम इंडियन सिनेमा में लगभग अनसुना है। माइथोलॉजिकल कहानी कहने में अपनी जड़ों को बनाए रखते हुए, आज के जमाने के बीट्स के साथ अनोखे ह्यूमर को मिलाकर, फिल्म का मकसद एपिक को इस तरह से फिर से दिखाना है जो क्लेवर, शार्प और कल्चरली रिफ्रेशिंग लगे।

    मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव फिल्म को लीड करेंगे

    भारत के दो सबसे मशहूर कलाकारों को एक साथ लाते हुए, इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव होंगे। ये दोनों कलाकार अपनी वर्सेटिलिटी, टाइमिंग और किसी भी स्क्रिप्ट को बेहतर बनाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। दोनों स्टार्स के लिए यह साल शानदार रहा है और उन्होंने शानदार प्रोजेक्ट्स दिए हैं और वे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कलाकारों में से एक बने हुए हैं।

    शूजित सरकार की सबसे हालिया डायरेक्टोरियल फिल्म आई वांट टू टॉक थी, जिसमें अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग की थी। यह इमोशनल ड्रामा, अर्जुन सेन की असल जिंदगी की कहानी से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक कैंसर सर्वाइवर अपनी जिंदगी बदलने वाली सर्जरी की तैयारी कर रहा है और अपनी बेटी के साथ खराब रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस टीम में अहिल्या बामरू, जॉनी लीवर, पर्ल डे, जयंत कृपलानी और क्रिस्टिन गोडार्ड भी थे।

    मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव का वर्कफ्रंट

    मनोज बाजपेयी हाल ही में राज और डीके के डायरेक्शन में बनी 'द फैमिली मैन' सीजन 3 में श्रीकांत तिवारी के अपने फैंस के पसंदीदा रोल में दिखे। नए सीजन में यह मशहूर जासूस एक नए नेशनल खतरे से जूझता हुआ दिखता है जो खतरनाक तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ता है। राजकुमार राव को आखिरी बार 'मालिक' में लीड रोल में देखा गया था, इसके बाद आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' में कैमियो किया था। दोनों एक साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर और अलीगढ़ जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं

