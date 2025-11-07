Mano Ya Na Mano: अच्छी कहानियों से वंचित रखना गलत, 14 हजार सालों से जिंदा इंसान पर कहानी लेकर आए योगेस पगारे

प्रियंका सिंह, मुंबई। अच्छी कहानियां दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, यह मानना है मानो या ना मानो : एनीथिंग इज पासिबल फिल्म के निर्देशक और लेखक योगेश पगारे का। हालीवुड फिल्म द मैन फ्राम अर्थ की आधिकारिक हिंदी रीमेक है उनकी फिल्म...

कहां से आया रीमेक का आइडिया? योगेश मानते हैं कि कभी कोई कहानी दिल को छू जाए तो उसे दर्शकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। मूल फिल्म से तुलना के सवाल पर योगेश कहते हैं कि हमने कुछ भी कापी-पेस्ट नहीं किया है। मूल फिल्म कल्ट रही है। हमारे यहां आज भी कई दर्शक हैं, जो अंग्रेजी सिनेमा नहीं देखते हैं। मुझे लगा कि अच्छी कहानियों से उन्हें क्यों वंचित रखा जाए। इसकी रीमेक इसलिए बनाई।