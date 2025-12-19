किसने इनवाइट किया...Mallika Sherawat ने व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, डोनाल्ड ट्रंप भी आए नजर
Mallika Sherawat At White House: मल्लिका शेरावत हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्रिसमस डिनर के लिए पहुंची जहां से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सो ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मल्लिका शेरावत ने हाल ही में अपने फॉलोअर्स को एक खास फेस्टिव शाम की झलक दिखाई, जब उन्होंने अमेरिका के व्हाइट हाउस क्रिसमस डिनर की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। एक्ट्रेस ने वॉशिंगटन, डी.सी. में इस मशहूर सालाना सेलिब्रेशन में अपने अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। यह इवेंट अपनी लिमिटेड गेस्ट लिस्ट और अलग-अलग फील्ड के हाई-प्रोफाइल मेहमानों के लिए जाना जाता है।
स्पेशल इवनिंग पर स्पेशल अपीयरेंस
मल्लिका शेरावत का व्हाइट हाउस में दिखना चर्चा में रहा ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में, मल्लिका शेरावत व्हाइट हाउस के एंट्रेंस और बाहर पोज देती हुई दिख रही हैं। इस स्पेशल इवनिंग के लिए उन्होंने एक पिंक-ओम्ब्रे स्लिप ड्रेस पहनी थी, जिसे उन्होंने फर जैकेट के साथ पेयर किया।
तस्वीरों के साथ उन्होंने कुछ वीडियो भी पोस्ट किए, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिनर में मेहमानों को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही ऑफिशियल इनविटेशन की तस्वीरें भी हैं। अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए, मल्लिका ने पोस्ट को कैप्शन दिया, 'व्हाइट हाउस क्रिसमस डिनर में इनवाइट होना बिल्कुल अलग अनुभव है-बहुत आभारी हूं। इन पोस्ट्स ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ ला दी।
मल्लिका की पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन
जहां कई फैंस ने एक्ट्रेस को बधाई दी, वहीं कुछ लोग इतने खास इवेंट में उनकी मौजूदगी से हैरान थे। एक कमेंट में लिखा था, 'बधाई हो! आपको इनवाइट कैसे मिला? मुझे जानने की उत्सुकता है'। एक दूसरे यूजर ने लिखा- दिखावा...'। मिले-जुले रिएक्शन के बीच, काफी हौसलाअफजाई भी हुई, एक फैन ने कमेंट किया- बहुत बढ़िया गर्ल। यह जानकर खुशी हुई कि तुम आगे बढ़ रही हो'।
व्हाइट हाउस क्रिसमस डिनर एक पुरानी परंपरा है, जिसे हर दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट फैमिली होस्ट करती है। पिछले कुछ सालों में, यह सेलिब्रेशन एक छोटे से फैमिली गैदरिंग से बढ़कर कई बड़े इवेंट्स की सीरीज बन गया है, जिसमें शानदार सजावट, थीम वाले डिस्प्ले और स्टाफ मेंबर्स, गणमान्य व्यक्तियों और खास मेहमानों को इनवाइट किया जाता है।
वर्कफ्रंट की बात करें तो मल्लिका शेरावत आखिरी बार विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में नजर आई थीं, जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे।
