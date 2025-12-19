किसने इनवाइट किया...Mallika Sherawat ने व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, डोनाल्ड ट्रंप भी आए नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मल्लिका शेरावत ने हाल ही में अपने फॉलोअर्स को एक खास फेस्टिव शाम की झलक दिखाई, जब उन्होंने अमेरिका के व्हाइट हाउस क्रिसमस डिनर की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। एक्ट्रेस ने वॉशिंगटन, डी.सी. में इस मशहूर सालाना सेलिब्रेशन में अपने अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर किया। यह इवेंट अपनी लिमिटेड गेस्ट लिस्ट और अलग-अलग फील्ड के हाई-प्रोफाइल मेहमानों के लिए जाना जाता है।

स्पेशल इवनिंग पर स्पेशल अपीयरेंस मल्लिका शेरावत का व्हाइट हाउस में दिखना चर्चा में रहा ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में, मल्लिका शेरावत व्हाइट हाउस के एंट्रेंस और बाहर पोज देती हुई दिख रही हैं। इस स्पेशल इवनिंग के लिए उन्होंने एक पिंक-ओम्ब्रे स्लिप ड्रेस पहनी थी, जिसे उन्होंने फर जैकेट के साथ पेयर किया।

View this post on Instagram A post shared by Mallika Sherawat (@mallikasherawat) मल्लिका की पोस्ट पर फैंस का रिएक्शन जहां कई फैंस ने एक्ट्रेस को बधाई दी, वहीं कुछ लोग इतने खास इवेंट में उनकी मौजूदगी से हैरान थे। एक कमेंट में लिखा था, 'बधाई हो! आपको इनवाइट कैसे मिला? मुझे जानने की उत्सुकता है'। एक दूसरे यूजर ने लिखा- दिखावा...'। मिले-जुले रिएक्शन के बीच, काफी हौसलाअफजाई भी हुई, एक फैन ने कमेंट किया- बहुत बढ़िया गर्ल। यह जानकर खुशी हुई कि तुम आगे बढ़ रही हो'।