Mallika Sherawat की गुपचुप शादी से लेकर हॉलीवुड का सफर, 48 की उम्र में अकेली एक्ट्रेस के पास नहीं हैं फिल्में
लॉस एंजिल्स की नागरिक होने से लेकर हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने तक, मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat Birthday) का सफर बिल्कुल भी साधारण नहीं रहा! कौन जानता था कि इस बोल्ड और निडर अभिनेत्री में इतना कुछ और भी है? मर्डर एक्ट्रेस के सफर पर एक नजर।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) एक समय बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेज में से एक थीं। फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए बेचैन रहते थे। फिल्म मर्डर में इमरान हाशमी के साथ जब उनका गाना भीगे होंठ तेरे आया उस समय एक्ट्रेस ने अपनी बोल्ड स्टेटमेंट और ग्लैमरेस अदाओं से बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था।
आज भले ही एक्ट्रेस पर्दे से दूर हैं लेकिन बोल्ड सीन्स, हॉलीवुड में अपनी उपस्थिति और कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक और कई अन्य वजहों से सबसे चर्चित हस्तियों में से एक रही मल्लिका के सफर पर एक नजर।
बेहद रूढ़िवादी था मल्लिका का परिवार
मल्लिका का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार के एक बेहद रूढ़िवादी परिवार में हुआ। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कई टीवी विज्ञापनों और लक टुनू जैसे संगीत वीडियो से की। बॉलीवुड में आने के बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 'मर्डर','प्यार के साइड इफेक्ट्स','शादी से पहले' और 'वेलकम' जैसी कई फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, उन्हें हिस्स और पॉलिटिक्स ऑफ लव जैसे हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी मिले हैं।
एयर होस्टेस थी एक्ट्रेस
मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से दर्शनशास्त्र में डिग्री हासिल की है। बॉलीवुड में आने से पहले, वह एक एयर होस्टेस थीं। मल्लिका के पिता चाहते थे कि वो आईएएस बनें लेकिन मल्लिका हमेशा से एक्ट्रेस बनने के सपने देखती थीं। मल्लिका प्लेबॉय मैगजीन के लिए न्यूड पोज देने वाली पहली भारतीय महिला बनने का ऑफर मिला था।
लॉस एंजिल्स की है नागरिकता
मल्लिका ने करण सिंह गिल से शादी की थी जोकि सिर्फ एक साल चली। इसके अलावा मल्लिका ने ग्लोबल सुपरस्टार ब्रूनो मार्स के साथ एक पैरोडी म्यूजिक वीडियो में कैमियो किया है! साल्ट-एन-पेपा के हिट गाने "व्हाटा मैन" में वो नजर आईं। उन्हें 2009 में लॉस एंजिल्स में मानद नागरिकता मिल गई थी।
