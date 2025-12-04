'जियो और जीने दो,' ट्रोर्ल्स को मलाइका अरोड़ा का करारा जवाब, 17 साल छोटे बिजनेसमैन संग जुड़ा नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा जब बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ नजर आईं, तो उसको लेकर खबरें बनीं कि क्या वह अपने से छोटी उम्र के लड़के को डेट कर रही हैं। उनको अरबाज खान से तलाक से लेकर, अर्जुन कपूर से ब्रेकअप तक हर बात को ट्रोल किया गया। क्या मलाइका पर इसका फर्क पड़ा, इस पर बुधवार को हुए एक समारोह में मलाइका अरोड़ा ने खुलकर बात की है।

जियो और जीने दो मलाइका का कहना है, ‘मुझे लगता है कि कई लोगों को सशक्त महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। महिलाओं को मजबूत होने पर लगातार जज किया जाता रहा है। मैं केवल अपनी जिंदगी जी रही हूं। मैं तो हमेशा यही कहती हूं कि जियो और जीने दो। मैं इस दुनिया से जाने के बाद यही चाहूंगी कि लोग मुझे इसी लाइन के लिए याद रखें कि मैं अपनी जिंदगी क्वीन साइज जीकर गई हूं।

मोटी कर ली है चमड़ी आगे मलाइका ने कहा कि उन पर अब किसी बात या ट्रोलिंग का असर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है। वह कहती हैं- ‘मैं बाहर से दुबली-पतली लगती हूं, लेकिन सच कहूं, तो मेरी चमड़ी मोटी है। मुझे किसी चीज से परेशानी नहीं होती है। हमारे पेशे में आप कैसे दिखते है, कहां जाते हैं, क्या कर रहे, क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हर चीज पर लोग नजर रखते हैं।

मैं बिना किसी शिकायत के सब झेल लेती हूं। मेरी स्कर्ट की लंबाई क्या है, मेरा तलाक, मां बनने के बाद भी फिल्मों में मेरा डांस करना, सब कुछ मुद्दा बन गया था। लोग ट्रोल करते थे। अगर हर छोटी बात का असर होता, तो वह मेरी जिदंगी पर नियंत्रण करने लग जाते। अगर यह सब सोचूंगी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अब 50 साल की उम्र में मैं यही सोचती हूं कि भौंकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।’