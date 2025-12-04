Language
    'जियो और जीने दो,' ट्रोर्ल्स को मलाइका अरोड़ा का करारा जवाब, 17 साल छोटे बिजनेसमैन संग जुड़ा नाम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    मलाइका अरोड़ा हिंदी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। आए दिन किसी न किसी वजह से मलाइका का नाम लगातार सुर्खियां बटोरता रहता है। हाल ही में उन्होंने ट्रोर् ...और पढ़ें

    बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा जब बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ नजर आईं, तो उसको लेकर खबरें बनीं कि क्या वह अपने से छोटी उम्र के लड़के को डेट कर रही हैं। उनको अरबाज खान से तलाक से लेकर, अर्जुन कपूर से ब्रेकअप तक हर बात को ट्रोल किया गया। क्या मलाइका पर इसका फर्क पड़ा, इस पर बुधवार को हुए एक समारोह में मलाइका अरोड़ा ने खुलकर बात की है।

    जियो और जीने दो

    मलाइका का कहना है, ‘मुझे लगता है कि कई लोगों को सशक्त महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। महिलाओं को मजबूत होने पर लगातार जज किया जाता रहा है। मैं केवल अपनी जिंदगी जी रही हूं। मैं तो हमेशा यही कहती हूं कि जियो और जीने दो। मैं इस दुनिया से जाने के बाद यही चाहूंगी कि लोग मुझे इसी लाइन के लिए याद रखें कि मैं अपनी जिंदगी क्वीन साइज जीकर गई हूं।

    मेरे जीवन में कई महत्वपूर्ण और अद्भुत पुरुष रहे हैं, पुरुषों के प्रति मेरे मन में अत्यधिक सम्मान और प्रेम है। मुझे दिक्कत वहां हैं, जहां अगर कोई पुरुष आगे बढ़ने का फैसला करे, तलाक ले, अपनी आधी उम्र की किसी लड़की से शादी कर ले, तो लोग कहते हैं, वाह, क्या बात है लेकिन जब कोई महिला ऐसा करती है, तो उस पर सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों किया? क्या समझ नहीं है?’ लगातार ऐसे ही रुढ़ीवादी बातें कही जाती हैं।’

    मोटी कर ली है चमड़ी

    आगे मलाइका ने कहा कि उन पर अब किसी बात या ट्रोलिंग का असर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है। वह कहती हैं- ‘मैं बाहर से दुबली-पतली लगती हूं, लेकिन सच कहूं, तो मेरी चमड़ी मोटी है। मुझे किसी चीज से परेशानी नहीं होती है। हमारे पेशे में आप कैसे दिखते है, कहां जाते हैं, क्या कर रहे, क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं हर चीज पर लोग नजर रखते हैं।

    मैं बिना किसी शिकायत के सब झेल लेती हूं। मेरी स्कर्ट की लंबाई क्या है, मेरा तलाक, मां बनने के बाद भी फिल्मों में मेरा डांस करना, सब कुछ मुद्दा बन गया था। लोग ट्रोल करते थे। अगर हर छोटी बात का असर होता, तो वह मेरी जिदंगी पर नियंत्रण करने लग जाते। अगर यह सब सोचूंगी तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। अब 50 साल की उम्र में मैं यही सोचती हूं कि भौंकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।’

    लेखक बन गई हैं मलाइका

    मलाइका से अक्सर उनकी फिटनेस का राज पूछा जाता था। इसे मलाइका ने अपनी किताब के पन्नों में समेटा है। उन्होंने इट्स इजी टू बी हेल्दी (It's Easy To Be healthy) किताब लिखी है। वह कहती हैं, ‘हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि क्या खाती हो, कब सोती हो, चेहरे पर क्या लगाती हो। एक दिन लगा कि क्यों ना सब कुछ किताब में लिखा जाए। जीवन को आसान और साधारण बनाने के लिए मैंने यह किताब लिखी है।’

