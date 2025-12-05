Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    52 साल की Mahima Chaudhry शादी से पहले हुईं थीं प्रेग्नेंट, प्यार में मिला धोखा, अब दूसरी बार बनीं 'दुल्हन'!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:02 PM (IST)

    Mahima Chaudhry Wedding: अभिनेत्री महिमा चौधरी इन दिनों अपनी कुछ तस्वीरों के चलते फिर से चर्चा में रह रही हैं। इन तस्वीरों के चलते महिमा इंटरनेट पर खू ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    महिमा की 'दूसरी शादी', जानिए कौन थे 'परदेस गर्ल' के पहले पति?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं, जिनकी सादगी ने दर्शकों का सालों तक दिल जीता। एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं, जिन्होंने परदेस जैसी फिल्म करके रातोंरात वो मुकाम हासिल किया, जिसके लिए कई हीरोइनें सालों तक संघर्ष करती हैं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस महिमा चौधरी (mahima chaudhry) की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिमा चौधरी ने परदेस से लेकर दाग द फायर और धड़कन जैसी हिट फिल्मों में काम किया। परदे पर जितनी चुलबुली महिमा रहीं, वहीं प्यार के मामले में थोड़ा अनलकी रहीं। इन दिनों महिमा अपनी एक नई 'शादी' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि यह शादी रील लाइफ की शादी है पर आज हम आपको महिमा की रियल लाइफ की शादी के बारे में बताएंगे...

    जब महिमा का लिएंडर पेस से जुड़ा नाम

    महिमा चौधरी ने फिल्म इंड्स्ट्री में आते ही कई बड़ी हिट फिल्में (Mahima Chaudhry Films) दे डालीं। हालांकि इसमें सोलो फिल्म उनकी सिर्फ परदेस ही रही। इसके बाद वो ज्यादातर मल्टीस्टारर फिल्मों में भी दिखीं। महिमा बेहद चुलबुली और खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। सबसे बड़ी बात कि उनकी सादगी पर दर्शक भी दिल हार बैठते थे और आज भी वही हो रहा है। हालांकि साल 2000 में आते-आते महिमा का नाम टेनिस स्टार लिएंडर पेस से जुड़ा।

    Mahimad

    कहा जाता है कि महिमा और लिएंडर पेस एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे और दोनों अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी थे। लेकिन इसी बीच साल 2003 में एक खबर आई जिसने महिमा को तोड़ दिया। खबर आई कि लिएंडर ने महिमा को धोखा दिया और वह मॉडल रिया पिल्लई के साथ डेटिंग कर रहे हैं। महिमा को जब ये सब पता चला तो उन्होंने लिएंडर पेस के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद फिर महिमा अकेली पड़ गईं।

    Mahima bobby 2

    बॉबी मुखर्जी से प्यार और फिर शादी

    महिमा की जिंदगी में प्यार फिर अधूरा रह गया। अब महिमा को फिर से प्यार की तलाश थी और ये तलाश पूरी हुई कोलकाता के रहने वाले आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी पर जाकर। बॉबी और महिमा के भाई अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यही वजह थी कि महिमा के लिए बॉबी अनजान नहीं थे। 2006 में महिमा और बॉबी का रिश्ता चल पड़ा और फिर इसी साल लास वेगास के एक होटल में दोनों ने शादी (mahima chaudhry wedding) कर ली।

    Mahima Bobby 1

    इसी के कुछ दिन बाद महिमा और बॉबी ने बंगाली रीति-रिवाज से भी शादी की। ये पहली बार था जब महिमा का बेबी बंप नजर आया। कहा जाता है कि शादी से पहले ही महिमा चौधरी प्रेग्नेंट हो गईं और फिर उन्होंने साल 2007 में बेटी एरियाना को जन्म दिया। शादी के कुछ दिन बाद महिमा और बॉबी के बीच सबकुछ ठीक रहा लेकिन साल खत्म होते-होते दोनों में लड़ाईयां होने लगीं। 

    यह भी पढ़ें- 52 साल की महिमा चौधरी ने 62 साल के दूल्हे को पहनाई वरमाला, पंडित ने पढ़े शादी के मंत्र

    mahima bobby

    कहा जाता है कि बॉबी का उनकी एक्स वाइफ से कानूनी लड़ाई-झगड़ा महिमा और बॉबी के बीच भी उलझनें पैदा कर गया। धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और फिर साल 2013 में महिमा ने बॉबी से तलाक (mahima chaudhry Bobby mukherji Divorce) ले लिया।

    कैंसर से जंग और फिर कमबैक

    तलाक के बाद महिमा ने अकेले ही अपनी बेटी को पालना शुरू कर दिया। इसी बीच साल 2022 में महिमा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। इसके बाद उन्होंने कैंसर को मात दी और हिम्मत दिखाते हुए कमबैक किया। आखिरकार महिमा अब फिल्मों में वापसी कर चुकी हैं।

    Mahima Wed

    कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में वो नजर आईं। इसके बाद अब वो जल्द ही दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (durlabh prasad ki dusri shadi) में नजर आने वाली हैं। जिसमें उनके को-स्टार संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) हैं। इस फिल्म के चलते वो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Teaser: हंसी का फुल डोज है संजय मिश्रा की अपकमिंग फिल्म, दूसरी बीवी बन महिमा ने लूटी महफिल

     