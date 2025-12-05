52 साल की Mahima Chaudhry शादी से पहले हुईं थीं प्रेग्नेंट, प्यार में मिला धोखा, अब दूसरी बार बनीं 'दुल्हन'!
Mahima Chaudhry Wedding: अभिनेत्री महिमा चौधरी इन दिनों अपनी कुछ तस्वीरों के चलते फिर से चर्चा में रह रही हैं। इन तस्वीरों के चलते महिमा इंटरनेट पर खू ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं, जिनकी सादगी ने दर्शकों का सालों तक दिल जीता। एक ऐसी ही अभिनेत्री हैं, जिन्होंने परदेस जैसी फिल्म करके रातोंरात वो मुकाम हासिल किया, जिसके लिए कई हीरोइनें सालों तक संघर्ष करती हैं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस महिमा चौधरी (mahima chaudhry) की।
महिमा चौधरी ने परदेस से लेकर दाग द फायर और धड़कन जैसी हिट फिल्मों में काम किया। परदे पर जितनी चुलबुली महिमा रहीं, वहीं प्यार के मामले में थोड़ा अनलकी रहीं। इन दिनों महिमा अपनी एक नई 'शादी' को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि यह शादी रील लाइफ की शादी है पर आज हम आपको महिमा की रियल लाइफ की शादी के बारे में बताएंगे...
जब महिमा का लिएंडर पेस से जुड़ा नाम
महिमा चौधरी ने फिल्म इंड्स्ट्री में आते ही कई बड़ी हिट फिल्में (Mahima Chaudhry Films) दे डालीं। हालांकि इसमें सोलो फिल्म उनकी सिर्फ परदेस ही रही। इसके बाद वो ज्यादातर मल्टीस्टारर फिल्मों में भी दिखीं। महिमा बेहद चुलबुली और खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। सबसे बड़ी बात कि उनकी सादगी पर दर्शक भी दिल हार बैठते थे और आज भी वही हो रहा है। हालांकि साल 2000 में आते-आते महिमा का नाम टेनिस स्टार लिएंडर पेस से जुड़ा।
कहा जाता है कि महिमा और लिएंडर पेस एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे और दोनों अपने रिश्ते को लेकर सीरियस भी थे। लेकिन इसी बीच साल 2003 में एक खबर आई जिसने महिमा को तोड़ दिया। खबर आई कि लिएंडर ने महिमा को धोखा दिया और वह मॉडल रिया पिल्लई के साथ डेटिंग कर रहे हैं। महिमा को जब ये सब पता चला तो उन्होंने लिएंडर पेस के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। इसके बाद फिर महिमा अकेली पड़ गईं।
बॉबी मुखर्जी से प्यार और फिर शादी
महिमा की जिंदगी में प्यार फिर अधूरा रह गया। अब महिमा को फिर से प्यार की तलाश थी और ये तलाश पूरी हुई कोलकाता के रहने वाले आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी पर जाकर। बॉबी और महिमा के भाई अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यही वजह थी कि महिमा के लिए बॉबी अनजान नहीं थे। 2006 में महिमा और बॉबी का रिश्ता चल पड़ा और फिर इसी साल लास वेगास के एक होटल में दोनों ने शादी (mahima chaudhry wedding) कर ली।
इसी के कुछ दिन बाद महिमा और बॉबी ने बंगाली रीति-रिवाज से भी शादी की। ये पहली बार था जब महिमा का बेबी बंप नजर आया। कहा जाता है कि शादी से पहले ही महिमा चौधरी प्रेग्नेंट हो गईं और फिर उन्होंने साल 2007 में बेटी एरियाना को जन्म दिया। शादी के कुछ दिन बाद महिमा और बॉबी के बीच सबकुछ ठीक रहा लेकिन साल खत्म होते-होते दोनों में लड़ाईयां होने लगीं।
यह भी पढ़ें- 52 साल की महिमा चौधरी ने 62 साल के दूल्हे को पहनाई वरमाला, पंडित ने पढ़े शादी के मंत्र
कहा जाता है कि बॉबी का उनकी एक्स वाइफ से कानूनी लड़ाई-झगड़ा महिमा और बॉबी के बीच भी उलझनें पैदा कर गया। धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और फिर साल 2013 में महिमा ने बॉबी से तलाक (mahima chaudhry Bobby mukherji Divorce) ले लिया।
कैंसर से जंग और फिर कमबैक
तलाक के बाद महिमा ने अकेले ही अपनी बेटी को पालना शुरू कर दिया। इसी बीच साल 2022 में महिमा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। इसके बाद उन्होंने कैंसर को मात दी और हिम्मत दिखाते हुए कमबैक किया। आखिरकार महिमा अब फिल्मों में वापसी कर चुकी हैं।
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में वो नजर आईं। इसके बाद अब वो जल्द ही दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी (durlabh prasad ki dusri shadi) में नजर आने वाली हैं। जिसमें उनके को-स्टार संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) हैं। इस फिल्म के चलते वो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।