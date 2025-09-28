Language
    Mahesh Manjrekar की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन, बेटे ने दिया इमोशनल ट्रिब्यूट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:32 PM (IST)

    महेश मांजरेकर की पहली पत्नी का निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन हो गया है। उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने इस खबर की पुष्टि की है। दीपा मेहता एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं और फिल्म निर्माता और अभिनेता महेश मांजरेकर की पहली पत्नी थीं। महेश और दीपा के बेटे सत्या मांजरेकर ने इस खबर की पुष्टि की। दोस्तों और शुभचिंतकों की ओर से शोक संवेदनाएं और श्रद्धांजलि आने के बाद, उन्होंने उन्हें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रीपोस्ट किया।

    बेटे सत्या ने दिया इमोशनल ट्रिब्यूट

    दीपा मेहता के बेटे सत्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर दीपा की एक तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा, 'मुझे आपकी याद आती है मम्मा'। दिवंगत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के निधन पर सोशल मीडिया पर फैंस ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक ने लिखा, 'आज एक मार्गदर्शक ज्योति खो दी। वह एक मां से बढ़कर थीं, वह एक प्रेरणा थीं। साड़ी का बिजनेस खड़ा करने में उनकी शक्ति, साहस और जुनून ने कई लड़कियों को बड़े सपने देखने की शक्ति दी। जिन लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ और जिन रास्तों को उन्होंने बनाया, उनके माध्यम से वह हमेशा जीवित रहेंगी। सत्या, आपके लिए प्रार्थनाएं और पावर।

    महेश मांजरेकर और दीपा मेहता के बारे में

    महेश मांजरेकर ने 1987 में दीपा मेहता से शादी की। दोनों एक-दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उनके दो बच्चे हुए, बेटी अश्वमी मांजरेकर और बेटा सत्या मांजरेकर। हालांकि, 1995 में उनकी शादी टूट गई, जिसके बाद उनके बच्चे महेश के साथ ही रहे। बता दें कि दीपा क्वीन ऑफ हार्ट्स नाम से एक साड़ी ब्रांड चलाती थीं। यह ब्रांड मराठी फिल्म इंडस्ट्री में खूब फेमस है।                       

    मेधा मांजरेकर से की दूसरी शादी

    दीपा से अलग होने के बाद, महेश ने एक्ट्रेस मेधा मांजरेकर से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी सई मांजरेकर है। सई ने सलमान खान के साथ दबंग 3 से बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह मेजर और कुछ खट्टा हो जाए जैसी फिल्मों में नजर आईं।

