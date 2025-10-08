Language
    'दीवार से सटाकर मेरी पैंट उतारने...', इस बात को जानने के लिए Mahesh Bhatt संग 4 लड़कों ने की थी गंदी हरकत

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:41 AM (IST)

    आशिकी डायरेक्टर महेश भट्ट एक ऐसे निर्माता हैं जो अपनी दिल की बात जुबान पर लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। इसकी वजह से कभी-कभी उन्हें ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है। हालांकि पहली बार आलिया भट्ट के पिता ने अपनी बड़ी बेटी को बचपन में हैरेसमेंट का ऐसा किस्सा सुनाया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया।

    मां के नाम पर महेश भट्ट को बचपन में किया था हैरेस/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महेश भट्ट यूं तो इंडस्ट्री के बोल्ड डायरेक्टर्स और निर्माता में से एक माने जाते हैं, जो बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने दिल की बात जुबान पर लेकर आते हैं। कई बार तो एक्ट्रेसेस के साथ उनके बर्ताव और उनकी बातों की वजह से आलिया भट्ट के पिता को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है।

    हालांकि, पहली बार उन्होंने एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया। हमेशा आरोपों से सोशल मीडिया पर घिरे रहने वाले महेश भट्ट ने बताया कि जब वह छोटे थे तो उन्हें 4 लोगों ने उन्हें मुंबई की सड़क पर हैरेस किया और उनकी पैंट तक उतार दी थी। उन्होंने क्या जानने के लिए महेश भट्ट को टॉर्चर किया था, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल:

    महेश भट्ट ने याद किया बचपन का वह दर्दनाक किस्सा

    महेश भट्ट हाल ही में अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान अर्थ डायरेक्टर ने पहली बार अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में ऐसा कुछ बताया, जिससे लोग कभी वाकिफ नहीं थे। महेश भट्ट ने बताया कि उनकी मां शिरीन मोहम्मद अली और पिता नानाभाई भट्ट के अंतरधार्मिक रिश्ते (Interfaith Relationship) के कारण उन्हें बचपन में 4 लड़कों ने हैरेस किया

    "बिजली की रोशनी न होने के कारण बॉम्बे की सड़कों की लाइट्स गैस लैम्प से जलती थीं। धूल उड़ रही थी और मैं घर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक चार बड़े तगड़े लड़कों ने पकड़ लिया और दीवार की तरफ धक्का दिया। मैं घबरा गया और रोते हुए दिल से भगवान को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन गॉड बेपरवाह थे। मुझे कई साल लग गए ये समझने में मुक्तिदाता कोई नहीं होता, आपको खुद को आजाद करवाना पड़ता है। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे घर जाने दो। उन्होंने चारों ओर से मुझे घेरा हुआ था और मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।

    महेश भट्ट से जानना चाहते थे ये बात

    महेश भट्ट ने इस घटना के बारे में बात करते हुए बताया कि वह से गुजरते किसी आम आदमी ने उनकी मदद नहीं की। निर्देशक ने आगे कहा, "उनमें से एक ने कहा इसकी पैंट उतारो। उनमें से कोई मेरी पैंट उतारता उससे पहले मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक को धक्का दे दिया। मैंने जब पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हों, तो उनमें से एक ने जवाब देते हुए कहा कि तुम हममें से एक हो या नहीं"।

    उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की रखैल नहीं है? तुम्हारी मां मुस्लिम है, जो मूवीज में चीप डांस करती है, तो तुम्हारा नाम महेश क्यों हैं? ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और खूब रोया। जब मैंने ये धमकी दी कि मैं पापा को बताऊंगा, तो उन्होंने हंसकर कहा , हमें बताओं कहां हैं तुम्हारे पिता? कहां रहते हैं, तुम्हारे घर पर? सच बता दो जाने देंगे"। महेश भट्ट बताया कि पिता के बारे में झूठ बोलकर पहले तो वह घबराए, लेकिन बाद में उन्होंने आंखों में आंखें डालकर सच बोला और उनमें से एक लड़के ने उनका गुस्सा देखकर उन्हें जाने दिया।

