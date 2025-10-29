सिनेमा की दुनिया में होगी एक और धमाकेदार एंट्री, Mahesh Babu की भांजी के आगे हर कोई लगा फीका!

एंटरेटनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. साउथ इंड्स्ट्री में सबसे पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट अगर देखी जाए तो इसमें महेश बाबू (Mahesh Babu) का नाम सबसे ऊपर ही आता है। तेलगू एक्टर महेश बाबू पैन इंडिया स्टार बन गए हैं और उनके स्टारडम की पूरी दुनिया दीवानी है। अब लीजिए महेश बाबू की फैमिली से ही एक और नए स्टार का जन्म होने जा रहा है। जी हां, जल्द ही महेश बाबू की भांजी आपको फिल्मों में दिखेगी।

हाल ही में महेश बाबू की बहन मंजुला घट्टामनेनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बेटी जान्वी स्वरूप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में जान्वी अलग-अलग आउटफिट्स पहने नजर आ रही हैं। ट्रेडिशनल हो या फिर वेस्टर्न हो, हर आउटफिट में जान्वी स्वरूप बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।