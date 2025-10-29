सिनेमा की दुनिया में होगी एक और धमाकेदार एंट्री, Mahesh Babu की भांजी के आगे हर कोई लगा फीका!
तेलगु एक्टर और पेन इंडिया स्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) के स्टारडम से हर कोई वाकिफ है। अब लीजिए महेश बाबू की फैमिली से ही एक और नए स्टार का जन्म होने जा रहा है। जी हां, जल्द ही महेश बाबू की भांजी आपको फिल्मों में दिखेगी।
एंटरेटनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. साउथ इंड्स्ट्री में सबसे पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट अगर देखी जाए तो इसमें महेश बाबू (Mahesh Babu) का नाम सबसे ऊपर ही आता है। तेलगू एक्टर महेश बाबू पैन इंडिया स्टार बन गए हैं और उनके स्टारडम की पूरी दुनिया दीवानी है। अब लीजिए महेश बाबू की फैमिली से ही एक और नए स्टार का जन्म होने जा रहा है। जी हां, जल्द ही महेश बाबू की भांजी आपको फिल्मों में दिखेगी।
हाल ही में महेश बाबू की बहन मंजुला घट्टामनेनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी बेटी जान्वी स्वरूप की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में जान्वी अलग-अलग आउटफिट्स पहने नजर आ रही हैं। ट्रेडिशनल हो या फिर वेस्टर्न हो, हर आउटफिट में जान्वी स्वरूप बेहद खूबसूरत दिख रही हैं।
यह भी पढ़ें- क्या से क्या हो गई इस सिंगर की हालत, Made in India और 'कजरा रे' गाकर मिला था स्टारडम!
View this post on Instagram
दरअसल मंजुला ने अपनी बेटी जान्वी की ये तस्वीरें उनके जन्मदिन के खास मौके पर शेयर की थीं। इन तस्वीरों में वह किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही हैं। मंजुला ने इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए कैप्शन में बताया कि, उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है और बहुत जल्द ही उनकी बेटी फिल्मी दुनिया में कदम रखने जा रही है।
इन तस्वीरों के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि जल्द ही वो जान्वी को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। हालांकि जान्वी किस फिल्म से डेब्यू करेंगी और उनकी पहली फिल्म कौन सी होगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन हां महेश बाबू के फैंस अब उनके परिवार के एक और नए टैलेंट को देखने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले महेश बाबू की भतीजी भारती के एक्टिंग डेब्यू की चर्चा तेज थी।
View this post on Instagram
टॉलीवुड सिनेमा के जाने-माने डायरेक्टर तेजा जल्द ही भारती घट्टामनेनी को लॉन्च कर सकते हैं, जो दिवंगत एक्टर-प्रोड्यूसर रमेश बाबू की बेटी और महेश बाबू की भतीजी हैं। अब भारती के बाद जाहन्वी का नाम भी सामने आ रहा है। देखना ये है कि आखिर कब इन दो नई एक्ट्रेसेस का लॉन्च सिनेमा में होता है।
यह भी पढ़ें- कॉपी निकला Aashiqui का ये कल्ट सॉन्ग, 5 मिनट 7 सेकंड के लव एंथम की एक-एक लाइन है हूबहू!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।