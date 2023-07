फाइव स्टार होटल को छोड़ महेश बाबू की बेटी ने इस अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन, शेयर की सेलिब्रेशन की वीडियो

Mahesh Babu Daughter Sitara Birthday 20 जून को सितारा घट्टामनेनी (Sitara) अपना 11वां जन्मदिन मना रही हैं । अपने जन्मदिन को सितारा ने बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है । सेलिब्रेशन की एक झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है । इस दौरान सितारा ने सभी के साथ मिलकर केक काटा और काफी मस्ती भी की ।

Mahesh Babu daughter Sitara 11th Birthday photo Credit Instagram