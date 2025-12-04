मध्य प्रदेश ने खोला फिल्मकारों के लिए खजाना, शूटिंग के लिए मिलेंगी ये खास सुविधाएं

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई: पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश शूटिंग के लिए अहम स्थान बनता जा रहा है। ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रवृष्टि होमबाउंड से लेकर लापता लेडीज, स्त्री फिल्में, पंचायत वेब सीरीज को मध्य प्रदेश में विभिन्न जगहों पर फिल्माया गया। अब इसे फिल्मांकन हब और पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से बुधवार को मुंबई में फिल्म निर्माता और निर्देशकों के साथ एक राउंड टेबल किया गया। जहां निर्देशक सुधीर मिश्रा, अभिषेक चौबे, निर्माता मोनिशा आडवाणी समेत कई लोग मौजूद रहे।

शूटिंग के लिए बेस्ट लोकेशन इस चर्चा में विभिन्न फॉर्मेट में शूट किए जाने वाले कंटेंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। उन्होंने फिल्म पर्यटन पालिसी के 2.0 वर्जन के बारे में बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कई सुंदर लोकेशन हैं, जो हर प्रकार के विषयों के लिए सही हैं। मध्य प्रदेश सुरक्षित और साफ-सुथरा राज्य है, यहां हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं और हॉलीवुड की फिल्में बनाने वाले लोग यहां आकर शूटिंग कर सकते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में बनाने वालों को भी आमंत्रित किया गया है। उन्हें भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। मध्य प्रदेश फिल्म टूरिज्म पालिसी 2020 (संशोधित 2025) के तहत उन फिल्मों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जो क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, गोंडी, भीली, कोरकू आदि को प्रमुखता से प्रस्तुत करेंगे। फिल्म एकेडमी और फिल्मसिटी अगर कोई बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी 30 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी का प्रविधान रखा गया है। प्रोजेक्ट अगर बड़ा है, तो उसके लिए जमीन भी दी जाएगी। सब्सिडी की उच्चतम सीमा 90 करोड़ रुपये रखी गई है।