नोएडा, ग्रेटर नोएडा में SIR के लगेंगे 500 विशेष कैंप, हर बूथ पर जमा होंगे फॉर्म

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में रविवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के संबंध में बैठक की। बैठक में प्राधिकरण समन्वयक, स्वयंसेवकों, आरडब्ल्यूए, एओए प्रतिनिधियों, उद्यमियों, व्यापारियों, श्रम संगठनों और बिल्डर्स शामिल रहे। बैठक में तय किया गया सोमवार और मंगलवार में 500 विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि एसआइआर में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और विभिन्न प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन एक विशेष महाअभियान चला रहा है। इसमें राजनीतिक दलों, एओए, आरडब्ल्यूए संगठनों और नागरिकों द्वारा निरंतर सहयोग मिल रहा है।

एक व दो दिसंबर दोपहर 12 बजे से दो बजे तक लेबर कम्युनिटी वाले क्षेत्रों में 50 विशेष शिविर लगाए जाएंगे। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की सुविधा के लिए लगभग 50 कैंप और जनपद के 35 प्रमुख शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे छात्र, कर्मचारी और जनसामान्य सरलता से अपना नाम जोड़ने के साथ ही संशोधित करा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान में नोएडा व ग्रेटर नोएडा के एओए व आरडब्ल्यूए सहित 1868 बूथ पर के साथ ही हाइ-राइज सोसायटियों, आवासीय क्षेत्रों, लेबर एरिया, उद्योग, संस्थानों व सोसायटियों, इंस्टीट्यूशन, फिल्म सिटी और मीडिया हाउस समेत अन्य प्रमुख 500 स्थलों पर भी कैंप लगाए जाएंगे। इसमें फिल्म सिटी, मीडिया हाउस के विभिन्न 16 स्थानों पर भी मीडिया कम्युनिटी के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इन शिविरों में प्रपत्र छह व आठ सहित सभी एन्यूमरेशन फार्म स्वीकार किए जाएंगे।