नोएडा, ग्रेटर नोएडा में SIR के लगेंगे 500 विशेष कैंप, हर बूथ पर जमा होंगे फॉर्म
ग्रेटर नोएडा में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एसआईआर अभियान के लिए बैठक की। सोमवार और मंगलवार को 500 विशेष शिविर लगेंगे, जहाँ नाम जोड़ने, संशोधन करने और प्रपत्र जमा करने की सुविधा होगी। लेबर, औद्योगिक, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों में कैंप लगाए जाएंगे। फिल्म सिटी और मीडिया हाउस में भी विशेष शिविर आयोजित होंगे, जहाँ सभी आवश्यक फार्म जमा किए जा सकेंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में रविवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के संबंध में बैठक की। बैठक में प्राधिकरण समन्वयक, स्वयंसेवकों, आरडब्ल्यूए, एओए प्रतिनिधियों, उद्यमियों, व्यापारियों, श्रम संगठनों और बिल्डर्स शामिल रहे। बैठक में तय किया गया सोमवार और मंगलवार में 500 विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि एसआइआर में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और विभिन्न प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन एक विशेष महाअभियान चला रहा है। इसमें राजनीतिक दलों, एओए, आरडब्ल्यूए संगठनों और नागरिकों द्वारा निरंतर सहयोग मिल रहा है।
एक व दो दिसंबर दोपहर 12 बजे से दो बजे तक लेबर कम्युनिटी वाले क्षेत्रों में 50 विशेष शिविर लगाए जाएंगे। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की सुविधा के लिए लगभग 50 कैंप और जनपद के 35 प्रमुख शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे छात्र, कर्मचारी और जनसामान्य सरलता से अपना नाम जोड़ने के साथ ही संशोधित करा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अभियान में नोएडा व ग्रेटर नोएडा के एओए व आरडब्ल्यूए सहित 1868 बूथ पर के साथ ही हाइ-राइज सोसायटियों, आवासीय क्षेत्रों, लेबर एरिया, उद्योग, संस्थानों व सोसायटियों, इंस्टीट्यूशन, फिल्म सिटी और मीडिया हाउस समेत अन्य प्रमुख 500 स्थलों पर भी कैंप लगाए जाएंगे। इसमें फिल्म सिटी, मीडिया हाउस के विभिन्न 16 स्थानों पर भी मीडिया कम्युनिटी के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। इन शिविरों में प्रपत्र छह व आठ सहित सभी एन्यूमरेशन फार्म स्वीकार किए जाएंगे।
इन शिविरों में किसी भी बूथ का फार्म जमा किया जा सकेगा। प्रशिक्षित प्रशासनिक टीम, बीएलओ वेबसाइट पर 2003 की मतदाता सूची में नाम तुरंत देखकर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उपायुक्त उद्योग अनिल कुमार, डिप्टी रजिस्ट्रार श्रम विभाग आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।