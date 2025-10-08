Language
    32 साल पहले Madhuri Dixit के इस गाने को टीवी रेडियो से कर दिया गया था बैन, कोर्ट तक पहुंच गया था केस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    बॉलीवुड में ऐसे कई गाने हैं जो अपने बोल्ड कंटेंट की वजह से बैन कर दिए गए हैं। आज हम आपको माधुरी दीक्षित के एक ऐसे ही गाने के बारे में बताएंगे जिसे अश्लील बता कर दूरदर्शन और रेडियो ने बैन कर दिया था। इस गाने की एक करोड़ से अधिक कैसेट महज एक हफ्ते में बिक गई थीं।

    माधुरी दीक्षित के इस गाने को कर दिया था बैन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित 1990 के दशक की सुपरस्टार थीं, जिनके साथ काम करना हर अभिनेता का सपना होता था। धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी ने अपनी मुस्कान और डांस मूव्स से लाखों दिलों को जीता। धक-धक करने लगा, चने के खेत में, बड़ी मुश्किल बाबा, मार डाला, डोला रे डोला उनके कुछ बेहतरीन सुपरहिट गानों में से एक हैं।

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक गाना इतना विवादित था कि उसे टेलीविजन और रेडियो पर बैन कर दिया गया था? आज हम आपको उनके ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने जा रहे जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था।

    क्या था माधुरी दीक्षित का वो फेमस गाना

    यह गाना 1993 की सुपरहिट फिल्म खलनायक का है जिसके बोल हैं "चोली के पीछे क्या है"। इस गाने को अलका याग्निक और इला अरुण ने गाया था। इसके बोल की वजह से विवाद हुआ था। सुभाष घई द्वारा निर्देशित खलनायक में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में थे। मात्र 4 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

    लोगों ने क्यों किया इसका विरोध

    कई लोगों ने इसके बोल को अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बताया था। इसे टीवी और रेडियो पर प्ले करने से मना किया जाने लगा। यह आक्रोश इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया। शिकायतकर्ताओं ने सेंसर बोर्ड से फिल्म से गाना हटाने और पहले से बिक चुके कैसेट वापस मंगाने की मांग की, वह भी रिकॉर्ड संख्या में।

    कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ ?

    सुनवाई के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसके बावजूद, विवाद थमा नहीं। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने तब गाने का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और विरोध प्रदर्शन बंद होना चाहिए। फिर भी, दूरदर्शन और आकाशवाणी ने खुद ही इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे टीवी और रेडियो पर प्रसारित होने से रोक दिया।

