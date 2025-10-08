सड़क से उठाकर मिस मिली को डायरेक्टर ने बनाया था स्टार, क्या आपको याद हैं माधुरी दीक्षित की ये दोस्त?

सड़क से उठाकर मिस मिली को डायरेक्टर ने बनाया था स्टार, क्या आपको याद हैं माधुरी दीक्षित की ये दोस्त?
कई चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं और वह हमारे दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। हालांकि उनके नाम लोगों को नहीं पता होते। इन्हीं फेमस सितारों में एक नाम है मिस मिली का। कैसे एक डायरेक्टर ने सिग्नल पर भीख मांगने वाली इस लड़की की बदली किस्मत और स्क्रीन पर बनी माधुरी दीक्षित से सोनाली बेंद्रे की दोस्त नीचे पढ़ें किस्सा
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक में बहुत ही कम ऐसी एक्ट्रेस थीं, जो अपनी कॉमेडी टाइमिंग से लोगों को हंसा देती थीं। इनमें एक नाम गुड्डी मारुती का था, जिन्हें फिल्मों में फीमेल कॉमेडियन के रूप में बहुत पसंद किया गया था। उनके अलावा अगर किसी एक्ट्रेस ने लोगों को बहुत हंसाया, तो वह थीं 90 के दशक में अचानक से फेमस हुईं 'मिस मिली'।
मिस मिली वह कॉमेडियन एक्टर थीं, जिन्हें किसी डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या आपको पता है कि बिग स्क्रीन पर दिखने वाली ये एक्ट्रेस कभी सिग्नल पर खड़े होकर भीख मांगा करती थीं। एक दिन इस डायरेक्टर की उन पर नजर पड़ी और पूरी की पूरी उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल गई। क्या है ये किस्सा चलिए आपको बताते हैं।
माधुरी दीक्षित की दोस्त बनकर छा गई थीं मिस मिली
साल 2022 में अरुणा ईरानी के भाई आदि ईरानी ने हमारी सहयोगी वेबसाइट मिड डे से खास बातचीत में मिस मिमी से जुड़ा किस्सा और फिल्म में एक बैगर की कैसे कास्टिंग हुई थी, इस बार में बताया था। आदि ने कहा था कि वह वह को ट्रेंड एक्टर नहीं थीं, बल्कि उन्हें डायरेक्टर इंदर कुमार ने सीधा सड़क से उठाया था, जिस समय वह भीख मांग रही थीं।
यह भी पढ़ें- माधुरी और उर्मिला पर भारी पड़ीं 70 साल की रेखा, शबाना आजमी के जन्मदिन पर अपने डांस से लूट ली महफिल
उन्होंने कहा, "दिल की शूटिंग के दौरान इंदर कुमार एक ऐसी लड़की की तालाश कर रहे थे, जो देखने में बिल्कुल भी ग्लैमरस न हो। वे ऐसी लड़की चाहते थे जिसका रूप-रंग किस सीन के आइडिया को फनी और शॉकिंग बना दे। एक दिन, जब इंदर कुमार ट्रैफिक सिंगल से जा रहे थे, तो उनकी नजर रोड साइड पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की अलग थी। उसे देखते ही इंदर कुमार ने कहा मैं ऐसी ही लड़की की तलाश कर रहा था"।
जिद पकड़कर बैठ गए थे डायरेक्टर
आदि ईरानी ने बताया कि जब इंदर कुमार के डायरेक्टर ने इस बात को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह एक भिखारन है, तो डायरेक्टर ने कहा, "एक्टिंग तो मैं इससे करवा लूंगा, लेकिन मुझे उस रोल के लिए यही लड़की चाहिए, ऐसे ही वह अंजान लड़की आमिर खान और माधुरी की फिल्म 'दिल' में मिस मिमी बनी।
इस फिल्म में उनका एक छोटा सा किरदार था, जहां आदि और आमिर के बीच एक अखाड़े का सीन था। दोनों में से जो भी ये हारता उसमें से एक को मिस मिमी को किस करना था। इस फिल्म ने उनकी किस्मत ऐसे खोल दी, जिसके बाद उनके हाथ अजय देवगन और सोनाली की दिलजले, मेला और बेटा जैसी फिल्मों में नजर आईं।
दर्दनाक था मिस मिमी का अंत
मिस मिमी की जिंदगी इन फिल्मों के बाद बदल गई थी। उन्होंने ट्रक ड्राइवर मोहन शर्मा से शादी की। हालांकि, उसके बाद वह पूरी तरह से पर्दे से गायब हो गईं। साल 2022 में आदि ईरानी ने ही बताया था कि एक्ट्रेस अपनी पुरानी जिंदगी में वापिस लौट गई थीं और उन्होंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। रास्ते से उठाकर उन्होंने कुछ खाया, जिसकी वजह से मिमी की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत एक दर्दनाक हादसा बन गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।