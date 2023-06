इरा त्रिवेदी को पहली नजर में देखकर मधु मंटेना हार गए थे अपना दिल, दूसरी शादी पर कहा- 'मैं सपने में जी रहा'

नई दिल्ली, जेएनएन। Madhu Mantena On His Second Marriage with Ira Trivedi: 'गजनी', 'क्वीन' और 'बॉम्बे वेलवेट' जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुके मधु मंटेना ने 11 जून 2023 को अपनी लेडी लव इरा त्रिवेदी से शादी कर ली। दूसरी बार शादी के बंधन में बंध कर मधु मंटेना काफी खुश हैं। उन्होंने इरा संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बात की है।

मधु मंटेना (Madhu Mantena) ने रविवार को ट्रेडिशनल तरीके से शादी रचाई और फिर शाम को जेडब्ल्यू मैरियट होटल में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की, जहां बी-टाउन के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। मधु और इरा की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में आमिर खान, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, ऋतिक रोशन, सबा आजाद, राजकुमार राव, पत्रलेखा और रकुल प्रीत सिंह जैसे सेलेब्स नजर आए।

मधु मंटेना ने इरा संग पहली मुलाकात का किया जिक्र

मधु मंटेना ने अब इरा के साथ अपनी शादी के बारे में बात की है। ईटाइम्स संग बातचीत में मधु ने कहा कि उन्होंने पहली नजर में ही इरा को देख उनसे शादी का मन बना लिया था। बकौल प्रोड्यूसर-

"हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे, जो हम नहीं जानते हैं। जिस मिनट मैंने उन्हें देखा, मैं उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन इरा ने अपना समय लिया। अगर महामारी नहीं होती तो हम पहले ही शादी कर चुके होते, लेकिन चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो होता है सही वक्त पर होता है। अब मुझे शादीशुदा महसूस होता है। यह एक अच्छी फीलिंग है।"

दूसरी शादी के बाद कैसी है मधु मंटेना की लाइफ?

मधु मंटेना ने इरा त्रिवेदी से बहुत सादगी के साथ शादी की थी। सिंपल वेडिंग किए जाने की वजह बताते हुए 'गजनी' के प्रोड्यूसर ने कहा-

"एक चीज, जिसके लिए हम दोनों श्योर थे कि हम कुछ भी ज्यादा नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपने सोलमेट से अच्छा टेस्ट पाया है। वह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज हैं। मुझे लगता है कि मैं सपने में जी रहा हूं।"

बता दें कि, मधु मंटेना की पहली पत्नी नीना गुप्ता की बेटी और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता हैं, जिनसे उनका 2019 में तलाक हो गया था। मसाबा ने भी इसी साल एक्टर सत्यदीप मिश्रा से दूसरी शादी की है।