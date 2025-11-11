Language
    3 शादियां...3 तलाक...फिर भी सिंगर Lucky Ali को नहीं मिला सच्चा प्यार, कहा- 'रिश्ते अब भी...'

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:28 PM (IST)

    Lucky Ali: लकी अली ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने अपनी तीनों शादियों और तीनों के साथ अलग होने की स्टोरी बताई। उन्होंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा इस बारे में भी बात की।

    लकी अली ने की थी तीन शादियां

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी लकी अली को उनके सदाबहार गाने "ओ सनम" के लिए जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनकी तीन शादियां हुईं और उनका महान "ट्रेजेडी क्वीन" मीना कुमारी के साथ एक गहरा पारिवारिक रिश्ता है। उनकी मां मधु कुमारी जिन्हें महलिका के नाम से भी जाना जाता है, मीना कुमारी की बहन थीं और दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता था। मीना लकी को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थीं। अब बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक शांत और संतुष्ट जीवन जी रहे लकी अली ने हाल ही में अपने सफर, अपनी शादियों, अपने करियर और सुर्खियों से दूर रहने की वजह के बारे में खुलकर बात की।

    तीन शादियां और तीनों से तलाक

    लकी अली ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात की और साफ तौर पर स्वीकार किया कि उनकी कोई भी शादी कामयाब नहीं रही। लकी ने पहली शादी मेघन जेन मैक्लेरी से की, जिनसे उनके दो बच्चे हुए। उनकी दूसरी शादी फारसी महिला इनाया से हुई और उनके भी दो बच्चे हुए। 2010 में, उन्होंने ब्रिटिश मॉडल और पूर्व ब्यूटी क्वीन केट एलिजाबेथ हॉलम से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा है, दोनों का 2017 में तलाक हो गया।

    एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं मौजूद

    लकी ने बताया, 'जरूरी नहीं कि आप जिंदगी की शुरुआत और अंत एक ही साथी के साथ करें। मैंने तीन बार शादी की, हर बार अलग देश में और हर बार हालात अलग थे। मेरे पिता ने भी भारत से बाहर शादी की थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही ग्लोबल था। मेरी कोई भी शादी कामयाब नहीं रही, लेकिन मेरे सारे रिश्ते आज भी जिंदा हैं। हम साथ नहीं रहते, लेकिन हम हमेशा एक-दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार रहा हूं। मेरा मानना है कि परवरिश का एकमात्र सच्चा तरीका प्यार है, बच्चे अपने माता-पिता को जो करते देखते हैं, उससे सीखते हैं'।

    लकी अली के पिता अनुभवी अभिनेता महमूद ने अपनी पहली पत्नी मधु कुमारी से अलग होने के बाद अमेरिका निवासी ट्रेसी से शादी की थी।

    लकी अली ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड

    लकी ने इंटरव्यू में कहा, 'एक समय था जब मैं फिल्मों में काम करता था और गाने गाता था, लेकिन बाद में मुझे समझ नहीं आया कि और क्या करूं। मैं अपनी स्टाइल में गाना चाहता था, ओ सनम आजादी की इसी तलाश से पैदा हुआ था। 2015 में, मैंने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। मेरे पिता के निधन के बाद, मुझे लगा कि वहां मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। लकी अभिनेता-कॉमेडी अभिनेता महमूद के बेटे हैं, जो अपने आप में एक सुपरस्टार थे।

    बॉलीवुड से दूर जाने के बावजूद, लकी उन अनुभवों और लोगों के लिए आभारी हैं जिन्होंने उन्हें मौका दिया। उन्होंने कहा, 'मैंने श्याम बेनेगल के साथ त्रिकाल और भारत एक खोज में काम किया और नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और ओम पुरी जैसे कलाकारों से बहुत कुछ सीखा। सालों बाद, मैं अपनी आवाज़ ढूंढ़ने के लिए संगीत की ओर लौटा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी प्रतिभा सच्ची है, तो लोग मेरी बात सुनेंगे और अगर नहीं, तो वे मुझे नकार देंगे'।

