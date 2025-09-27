Language
    Lokah Chapter 2 टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान की सुपरहीरो फिल्म का आएगा सीक्वल, खास पोस्टर के जरिए की घोषणा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:39 PM (IST)

    कल्याणी प्रियदर्शन की लोका चैप्टर 1 की सफलता के बाद निर्माताओं ने सीक्वल लोका चैप्टर 2 की घोषणा की है। टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान मुख्य भूमिकाओं में हैं। दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें वह टोविनो थॉमस के साथ नजर आ रहे हैं। लोका चैप्टर 2 का निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया है।

    लोका चैप्टर 2 की हुई घोषणा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल्याणी प्रियदर्शन अभिनीत 'लोका चैप्टर 1' की सफलता के बाद मेकर्स ने फैंस को एक और ट्रीट दी है। मेकर्स ने इसके सीक्वल की घोषणा की है। मूवी में टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं, जो इस मलयालम सुपरहीरो फिल्म के निर्माता भी हैं। दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं।

    पोस्टर के साथ शेयर किया प्रोमो

    इसका एक दिलचस्प पोस्टर और तीन मिनट लंबा प्रोमो वीडियो शेयर किया गया, जिसमें टोविनो माइकल/चथन और दुलकर चार्ली/ओडियन की भूमिका में हैं। इसका टाइटल दिया गया 'व्हेन लीजेंड्स चिल'।

    एक खास अंदाज में की गई पार्ट 2 की घोषणा

    शनिवार को दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें वह और टोविनो थॉमस नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, "मिथकों से परे। एक नए अध्याय की शुरुआत। #LokahChapter2, टोविनो थॉमस अभिनीत। डोमिनिक अरुण द्वारा लिखित और निर्देशित। वेफरर फिल्म्स द्वारा निर्मित।" इसके साथ ही, उन्होंने टीजर का लिंक भी शेयर किया, जिसमें माइकल के रूप में टोविनो और चार्ली के रूप में दुलकर, जमीन पर आराम से बैठे नजर आ रहे हैं।

    क्या है लोका चैप्टर 2 की रिलीज डेट

    लोका का निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया है और वेफरर फिल्म्स के तहत दुलकर सलमान ने इसका निर्माण किया है। टोविनो, लोकाह चैप्टर 2 में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फ़िल्म लोकाह चैप्टर 1 - चंद्रा का अगला भाग है। पहली फ़िल्म में कल्याणी प्रियदर्शन ने नीली/चंद्रा की भूमिका निभाई थी, जबकि नैसलेन ने सनी और सैंडी ने नचियप्पा की भूमिका निभाई थी। माइकल और चार्ली दोनों को पहले भाग में छोटी-छोटी भूमिकाओं में दिखाया गया था। पहली फ़िल्म में यह संकेत दिया गया था कि माइकल नीली को पसंद करता है, हालांकि वह सनी को पसंद करती है। चैप्टर 2 की रिलीज डेट की अभी घोषणा नहीं हुई है।

