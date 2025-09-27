Lokah Chapter 2 टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान की सुपरहीरो फिल्म का आएगा सीक्वल, खास पोस्टर के जरिए की घोषणा

कल्याणी प्रियदर्शन की लोका चैप्टर 1 की सफलता के बाद निर्माताओं ने सीक्वल लोका चैप्टर 2 की घोषणा की है। टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान मुख्य भूमिकाओं में हैं। दुलकर सलमान ने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें वह टोविनो थॉमस के साथ नजर आ रहे हैं। लोका चैप्टर 2 का निर्देशन डोमिनिक अरुण ने किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कल्याणी प्रियदर्शन अभिनीत 'लोका चैप्टर 1' की सफलता के बाद मेकर्स ने फैंस को एक और ट्रीट दी है। मेकर्स ने इसके सीक्वल की घोषणा की है। मूवी में टोविनो थॉमस और दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं, जो इस मलयालम सुपरहीरो फिल्म के निर्माता भी हैं। दुलकर सलमान मुख्य भूमिका में हैं।

