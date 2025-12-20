Randeep Hooda की पत्नी ने झेला मिसकैरिज का दर्द, 40 की उम्र में मां बनेंगी लिन लैशराम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं। इस बीच लिन ने अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि एक्टर अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कैसे कर रहे हैं और यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में कपल का मिसकैरेज हो गया था। लिन ने कहा कि वे दोनों माता-पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं।

एक इंटरव्यू में लिन ने रणदीप हुड्डा के प्रेग्नेंसी पर रिएक्शन और इस पूरे सफर में उनके साथ के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया, 'ओह, वह हर पल का मजा ले रहे हैं! हम दोनों को यह बात समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह खुद को तैयार करने, मेरा साथ देने और मेरी हर जरूरत के लिए मेरे साथ रहने में बहुत अच्छे रहे हैं। हम मांएं किसी तरह खुद को तैयार कर लेती हैं क्योंकि हम बदलाव महसूस करती हैं, लेकिन पिता इसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं और रणदीप सच में हर चीज के बीच 'हम' को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उन्हें इस रोल में देखना बहुत अच्छा लग रहा है'।

यह भी पढ़ें- इस कारण Randeep Hooda के लिए करवाचौथ का व्रत रखती हैं पत्नी, जीतेंद्र के प्लेनक्रैश किस्से से है इंस्पायर मिसकैरिज के बारे में की बात यह बताते हुए कि प्रेग्नेंसी से उनके रिश्ते में एक नई गहराई आई है, लिन ने इस साल की शुरुआत में कपल के सामने आई एक मुश्किल दौर के बारे में भी बात की। इसके साथ लिन ने इस साल की शुरुआत में हुए मिसकैरिज के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'इस साल की शुरुआत में मिसकैरेज के बाद, यह हम दोनों के लिए एक मुश्किल समय था। हालांकि हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद कर रहे हैं और यह एक खूबसूरत तोहफे से कम नहीं है'।

कब करेंगे अपने बच्चे का स्वागत जल्द ही मां बनने वाली लिन ने यह भी बताया कि कपल की ड्यू डेट मार्च 2026 में है और उन्होंने अपनी तैयारियों की झलकियां भी शेयर कीं। उन्होंने बताया, 'हमने नामों के बारे में बात की है, लेकिन अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। हालांकि बच्चे का कमरा हमारा पसंदीदा टॉपिक है। रणदीप मुझे लगातार ऐसे आर्टिकल और आइडिया भेजते रहते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारी तैयारी में मदद करेंगे। हम इसका सच में बहुत मजा ले रहे हैं क्योंकि यह हमारा पहला बच्चा है... खुशी, आनंद और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के इंतजार के अलावा किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है'।