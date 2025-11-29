शादी की दूसरी सालगिरह पर Randeep Hooda and Lin Laishram ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, फैंस रह गए सरप्राइज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी एक्टर और एंटरप्रेन्योर लिन लैशराम ने फैंस को आज सरप्राइज कर दिया। दोनों ने एक ऐसी घोषणा की जिससे उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। शादी के दो साल शादी के बाद कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by Randeep Hooda (@randeephooda) स्पेशल पोस्ट के जरिए की अनाउंसमेंट कपल पेरेंट्स बनने वाले हैं और दोनों ने एक ज्वाइंट पोस्ट के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की। अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर ये न्यूज शेयर कर कपल ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है। प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट की पोस्ट शेयर करते हुए रणदीप और लिन ने लिखा- लव,एडवेंचर के दो साल पूरे होने के साथ एक छोटा सा वाइल्ड जोकि आने वाला है।

कैसे शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी? रणदीप की मुलाकात लिन से नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप, मोटली में हुई थी। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 2023 में मणिपुर के इम्फाल में शादी कर ली। दोनों ने पारंपरिक मैतेई विवाह समारोह में शादी की, जहां रणदीप एक मणिपुरी दूल्हे के रूप में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जबकि लिन ढेर सारे सोने के गहनों से सजी एक पारंपरिक मणिपुरी दुल्हन बनी हुई थीं। उनकी शादी एक भव्य लेकिन निजी समारोह था जिसमें केवल करीबी दोस्त और परिवार ही शामिल हुए थे।