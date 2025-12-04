AVM Saravanan Death: 86th बर्थडे मनाया और अगले दिन हो गया निधन, कौन थे लेजेंडरी फिल्ममेकर?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सिनेमा के प्रोड्यूसर AVM सरवनन, जिनका असली नाम सरवनन सूर्य मणि था, का गुरुवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। AVM प्रोडक्शंस के पुराने हेड को मेनस्ट्रीम तमिल फिल्ममेकिंग में एक अहम हस्ती माना जाता था। भारत में कई पीढ़ियों के दर्शक इंडस्ट्री की कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों से पहले AVM बैनर को देखते हुए बड़े हुए हैं।
बर्थडे के अलगे ही दिन हुआ निधन
मशहूर तमिल प्रोड्यूसर सरवनन सूर्या मणि जिन्हें AVM सरवनन या सिर्फ एम सरवनन के नाम से भी जाना जाता है, गुरुवार, 4 दिसंबर की सुबह गुजर गए। कॉलीवुड फिल्ममेकर का 86 साल की उम्र में, जिन्होंने एक दिन पहले ही अपना 86वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उम्र से जुड़ी सेहत की दिक्कतों की वजह से सरवनन का निधन हो गया। सरवनन अपने पिता के बनाए AVM प्रोडक्शंस और AVM स्टूडियोज के लिए जाने जाते हैं।
एक युग का हुआ अंत
सरवनन को तमिल सिनेमा के पिलर में से एक माना जाता था, और उनकी मौत से एक युग का अंत हो गया है। प्रोड्यूसर का जन्म 3 दिसंबर, 1939 को हुआ था और उनकी टीम का कहना है कि उन्होंने अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले अपना जन्मदिन मनाया था। गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे AVM स्टूडियो की तीसरी मंजिल पर उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फैंस, परिवार और इंडस्ट्री के लोगों के उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने जताया दुख
खबर आने के बाद, कई फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर दुख जताया। तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन परिवार से मिलने स्टूडियो गए। कई दशकों में AVM सरवनन ने कई तरह के प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज किया, जिनमें मजबूत कहानियों के साथ कमर्शियल अपील भी थी। उनके लीडरशिप में, AVM प्रोडक्शंस ने नानुम ओरु पेन, संसारम अधु मिनसाराम, शिवाजी: द बॉस और वेट्टाइकरन जैसी फ़िल्मों के साथ-साथ कई दूसरी फिल्मों को सपोर्ट किया, जो बड़ी फैमिली ऑडियंस तक पहुंचीं।
एवीएम सरवनन, प्रोड्यूसर एवी मयप्पन के बेटे थे, जिन्हें तमिल सिनेमा के पायनियर में से एक माना जाता है। एवीएम स्टूडियोज और स्टूडियोज़ की स्थापना उन्होंने 1945 में की थी और यह भारत के सबसे पुराने फिल्म स्टूडियो में से एक है। सरवनन के बेटे, एमएस गुहान भी एक प्रोड्यूसर हैं। सरवनन ने 1986 में मद्रास के शेरिफ के तौर पर भी काम किया था।
