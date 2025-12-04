AVM Saravanan Death: 86th बर्थडे मनाया और अगले दिन हो गया निधन, कौन थे लेजेंडरी फिल्ममेकर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सिनेमा के प्रोड्यूसर AVM सरवनन, जिनका असली नाम सरवनन सूर्य मणि था, का गुरुवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया। AVM प्रोडक्शंस के पुराने हेड को मेनस्ट्रीम तमिल फिल्ममेकिंग में एक अहम हस्ती माना जाता था। भारत में कई पीढ़ियों के दर्शक इंडस्ट्री की कुछ सबसे पॉपुलर फिल्मों से पहले AVM बैनर को देखते हुए बड़े हुए हैं।

बर्थडे के अलगे ही दिन हुआ निधन मशहूर तमिल प्रोड्यूसर सरवनन सूर्या मणि जिन्हें AVM सरवनन या सिर्फ एम सरवनन के नाम से भी जाना जाता है, गुरुवार, 4 दिसंबर की सुबह गुजर गए। कॉलीवुड फिल्ममेकर का 86 साल की उम्र में, जिन्होंने एक दिन पहले ही अपना 86वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उम्र से जुड़ी सेहत की दिक्कतों की वजह से सरवनन का निधन हो गया। सरवनन अपने पिता के बनाए AVM प्रोडक्शंस और AVM स्टूडियोज के लिए जाने जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने जताया दुख खबर आने के बाद, कई फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर दुख जताया। तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन परिवार से मिलने स्टूडियो गए। कई दशकों में AVM सरवनन ने कई तरह के प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज किया, जिनमें मजबूत कहानियों के साथ कमर्शियल अपील भी थी। उनके लीडरशिप में, AVM प्रोडक्शंस ने नानुम ओरु पेन, संसारम अधु मिनसाराम, शिवाजी: द बॉस और वेट्टाइकरन जैसी फ़िल्मों के साथ-साथ कई दूसरी फिल्मों को सपोर्ट किया, जो बड़ी फैमिली ऑडियंस तक पहुंचीं।