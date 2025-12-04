Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्रिवेणी कला संगम में बॉलीवुड के हीमैन को संगीतमय श्रद्धांजलि, ‘पल-पल दिल के पास’ कार्यक्रम में गूंजे सदाबहार गीत

    By Shashi Thakur Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:51 AM (IST)

    त्रिवेणी कला संगम में बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि दी गई। 'पल-पल दिल के पास' कार्यक्रम में उनके सदाबहार गीत गाये गए, जिससे दर्शक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेता धर्मेद्र। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम में कात्यायनी और थ्री आर्ट्स क्लब ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को समर्पित एक संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम ''पल-पल दिल के पास'' का आयोजन किया। यह कार्यक्रम उस ''हीमैन'' के नेकदिल इंसान होने की दास्तान थी, जिन्होंने अपनी अदाकारी से सालों तक हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गायक देवानंद झा ने इस अवसर पर धर्मेंद्र के सदाबहार लोकप्रिय गीतों जैसे पल-पल दिल के पास, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे और नीले गगन के तले गीतों की प्रस्तुति दी।

    लोकप्रिय दृश्यों के साथ हुआ आगाज

    कार्यक्रम का आगाज धर्मेंद्र की पहली फिल्म से लेकर उनकी लोकप्रिय फिल्मों के दृश्यों के साथ हुआ। सबसे रोमांचक पल तब आया जब फिल्म ''शोले'' के मशहूर टंकी वाले दृश्य पर स्क्रीन बंद हुई और इसके बाद निर्देशक निधिकान्त पाण्डेय ने स्टेज पर अपनी शानदार नाट्यकला की प्रस्तुति दी।

    इस दौरान पूरा सभागार में तालियों की गड़गडाहट और हूटिंग गूंज उठी। इस अवसर पर कार्यक्रम की प्रोड्यूसर सोहेला कपूर और अनुराधा भी उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में ''हीमैन'' धर्मेंद्र के अद्भुत फिल्मी सफर को दर्शाया गया।