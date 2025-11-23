Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    laughter Chefs Season 3: ओटीटी पर कब और कहां देखें भारती सिंह का कुकिंग कॉमेडी शो? यहां है कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    laughter Chefs Season 3 में इस बार किचन का हंगामा पिछले दो शानदार सीजन से भी ज्यादा है। आइए जानते हैं इसका ग्रैंड प्रीमियर कब और कहां होगा साथ ही पढ़ें भारती सिंह के कॉमेडी कुकिंग शो के बारे में बाकी डिटेल।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगा लॉफ्टर शेफ सीजन 3

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 ऑफिशियली आ गया है, जिसमें कुकिंग और कॉमेडी का वो मिक्स वापस आ गया है जिसका फैंस ने पिछले सीजन में मजा लिया था। भारती सिंह का यह रियलिटी शो अब डिजिटली स्ट्रीम हो रहा है, जिससे दर्शकों को किचन की मजेदार हलचल देखने का एक आसान तरीका मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कब और कहां देखें लॉफ्टर शेफ 3

    वीकेंड शो हर शनिवार और रविवार को नए एपिसोड दिखाता है, जो रेगुलर एंटरटेनमेंट देता है। लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 ने पति पत्नी और पंगा वीकेंड प्राइम-टाइम स्लॉट भी ले लिया है। इस लॉन्च के साथ मेकर्स का मकसद ज्यादा से ज्याद ऑडियंस तक पहुंचना है, जिन्हें कॉमेडी, कुकिंग और सेलिब्रिटी इंटरैक्शन पसंद हैं। नया सीजन 22 नवंबर को प्रीमियर हुआ और यह कलर्स और जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।

    chef (1)

    यह भी पढ़ें- Single Papa OTT Release: छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कुणाल खेमू की नई वेब सीरीज, कब और कहां होगी स्ट्रीम?

    हर वीकेंड नया एपिसोड

    फैंस लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 को कलर्स पर देख सकते हैं और इसे JioHotstar पर स्ट्रीम कर सकते हैं। शो का प्रीमियर 22 नवंबर को हुआ था, जिसके हर वीकेंड नए एपिसोड आते हैं। यह रिलीज शेड्यूल यह पक्का करता है कि दर्शकों को लगातार कंटेंट मिले और वे पूरे सीजन में जुड़े रहें।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by ColorsTV (@colorstv)

     

    कौन-कौन हैं तीसरे सीजन में

    सीजन 3 की कास्ट में करण कुंद्रा और एल्विश यादव जैसे पॉपुलर नाम शामिल हैं, जिन्होंने सीजन 2 में जोड़ी बनाकर जीत हासिल की थी। उनकी मजेदार केमिस्ट्री और कमाल की कुकिंग स्किल्स ने उन्हें फैंस का पसंदीदा बना दिया। दूसरे वापस आने वाले कंटेस्टेंट्स में एली गोनी, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, जन्नत ज़ुबैर, तेजस्वी प्रकाश और समर्थ जुरेल शामिल हैं। पति पत्नी और पंगा के कंटेस्टेंट्स, ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी भी शो में शामिल हुए हैं, जिससे कॉम्पिटिशन में नया जोश आ गया है।

    यह भी पढ़ें- OTT पर रिलीज के लिए तैयार Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, कब और कहां देखें वरुण-जाह्नवी की रोम-कॉम मूवी?