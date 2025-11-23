laughter Chefs Season 3: ओटीटी पर कब और कहां देखें भारती सिंह का कुकिंग कॉमेडी शो? यहां है कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 ऑफिशियली आ गया है, जिसमें कुकिंग और कॉमेडी का वो मिक्स वापस आ गया है जिसका फैंस ने पिछले सीजन में मजा लिया था। भारती सिंह का यह रियलिटी शो अब डिजिटली स्ट्रीम हो रहा है, जिससे दर्शकों को किचन की मजेदार हलचल देखने का एक आसान तरीका मिल रहा है।

कब और कहां देखें लॉफ्टर शेफ 3 वीकेंड शो हर शनिवार और रविवार को नए एपिसोड दिखाता है, जो रेगुलर एंटरटेनमेंट देता है। लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 ने पति पत्नी और पंगा वीकेंड प्राइम-टाइम स्लॉट भी ले लिया है। इस लॉन्च के साथ मेकर्स का मकसद ज्यादा से ज्याद ऑडियंस तक पहुंचना है, जिन्हें कॉमेडी, कुकिंग और सेलिब्रिटी इंटरैक्शन पसंद हैं। नया सीजन 22 नवंबर को प्रीमियर हुआ और यह कलर्स और जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।

फैंस लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 को कलर्स पर देख सकते हैं और इसे JioHotstar पर स्ट्रीम कर सकते हैं। शो का प्रीमियर 22 नवंबर को हुआ था, जिसके हर वीकेंड नए एपिसोड आते हैं। यह रिलीज शेड्यूल यह पक्का करता है कि दर्शकों को लगातार कंटेंट मिले और वे पूरे सीजन में जुड़े रहें।