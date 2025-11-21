लता मंगेशकर के इस गाने को सुन झट से मान जाएगा आपका रूठा सजना, गाने से आपको भी हो जाएगा प्यार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भारत कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अबतक कई ऐसे गाने गाए हैं, जो ब्लॉकबस्टर हुए हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं, जिन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जिन्होंने सच में इतिहास रचा है। हालांकि कुछ गाने ऐसे भी हैं, जो फिल्मों में आए, रिलीज हुए और फिर खो से गए। हालांकि हम आपके लिए उन गानों को ढूंढ-ढूढकर ला रहे हैं। आइए आज हम आपको लता मंगेशकर के ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी खो जाएंगे...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें