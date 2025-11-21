लता मंगेशकर के इस गाने को सुन झट से मान जाएगा आपका रूठा सजना, गाने से आपको भी हो जाएगा प्यार
Lata Mangeshkar Song: स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के कई गाने ऐसे हैं, जिन्हें दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया। हालांकि कुछ गाने ऐसे हैं, जो दर्शकों तक कम ही पहुंचे लेकिन वो गाने वाकई में बेहद शानदार रहे। आज हम आपको उन्हीं से एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भारत कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने अबतक कई ऐसे गाने गाए हैं, जो ब्लॉकबस्टर हुए हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं, जिन्हें हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जिन्होंने सच में इतिहास रचा है। हालांकि कुछ गाने ऐसे भी हैं, जो फिल्मों में आए, रिलीज हुए और फिर खो से गए। हालांकि हम आपके लिए उन गानों को ढूंढ-ढूढकर ला रहे हैं। आइए आज हम आपको लता मंगेशकर के ऐसे ही गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी खो जाएंगे...
फिल्म वश के इस गाने को दी लता मंगेशकर ने आवाज
90 के दशक में जहां नए-नए सिंगर्स आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर लता दीदी के सुरों का जादू हर दूसरी फिल्म में चल रहा था। भले ही अलका याज्ञनिक और कविता कृष्णमूर्ति जैसी सिंगर्स अपनी आवाज से दिल जीत रही थीं लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड लता दीदी की ही रहती थी। 60-70 के दशक से शुरू हुआ ये जादू चलता ही रहा और इसी बीच एक फिल्म आई जिसका नाम था वंश। इसी फिल्म के गाने ये कंगना ओ सजना को लता दीदी ने अपनी आवाज दी थी। ये गाना सुदेश बैरी और एकता सोहिनी के ऊपर फिल्माया गया था। गाने में एकता सोहिनी बेहद खूबसूरत नजर आईं।
ये थी फिल्म वंश की कहानी
साल 1992 में आई फिल्म वंश का ये गाना था, जिसमें कई स्टार्स नजर आए थे। फिल्म में अनुपम खेर, रीमा लागू, सुदेश बैरी, एकता सोहिनी, सिद्धार्थ रे समेत कई सितारे थे। फिल्म की कहानी दो सौतेले भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पिता के दुश्मनों का सामना करते हैं। ये फिल्म 1988 की तमिल फिल्म 'अग्नि नचतिरम' का हिंदी रीमेक थी, जिसे मणिरत्नम ने बनाया था।
वहीं गाने की बात करें तो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद थे। इसके अलावा गाने के लिरिक्स समीर ने लिखे थे और इसे गाया लता मंगेशकर ने ही था।
