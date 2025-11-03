Lata Mangeshkar का ये सॉन्ग सुन महबूब के लिए बढ़ जाएगा प्यार, फिल्म से भी बड़ा हिट था 61 साल पुराना गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भला कौन भूल सकता है। अपने सुनहरे गायकी के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत को अपनी मधुर आवाज में गाया, जो आज भी श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। इस आधार पर हम आपको लता मंगेशकर के एक बेस्ट सॉन्ग (Lata Mangeshkar Best Song) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिलीज के 61 साल बाद भी सुपरहिट है।

उस गीत को बॉलीवुड के वेटरन रहे मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये किस फिल्म से नाता रखता है। लता मंगेशकर का कल्ट सॉन्ग गायिका लता मंगेशकर के जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह एक रोमांटिक सॉन्ग है। जब भी लता जी के शानदार नगमों की बात की जाती है तो इस गीत का जिक्र सबसे पहले होता है। इतना ही नहीं ज्यादातर लोगों के जुबान पर ये गाना आसानी से आ जाता है। चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां जिक्र लता मंगेशकर के लग जा गले... (Lag Jaa Gale) सॉन्ग के बारे में किया जा रहा है।

गौर किया जाए लग जा गले की मेकिंग की तरफ तो सिंगर लता मंगेशकर ने इसे अपनी मधुर आवाज दी थी। जबकि संगीतकार मदन मोहन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और गीतकार राजा मेंहदी अली खान ने इसके लिरिक्स को लिखा था। इस तरह से ये एक क्लट क्लासिक सॉन्ग बना।