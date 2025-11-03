Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lata Mangeshkar का ये सॉन्ग सुन महबूब के लिए बढ़ जाएगा प्यार, फिल्म से भी बड़ा हिट था 61 साल पुराना गाना

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    Lata Mangeshkar हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय गायिका रही थीं। 6 दशक से अधिक लंबे सिंगिंग करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए। उनमें से एक गीत उन्होंने अभिनेता मनोज कुमार (Manoj Kumar) की फिल्म के लिए गाया था, जो मूवी से ज्यादा हिट रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लता मंगेशकर का यादगार गाना (फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भला कौन भूल सकता है। अपने सुनहरे गायकी के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत को अपनी मधुर आवाज में गाया, जो आज भी श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। इस आधार पर हम आपको लता मंगेशकर के एक बेस्ट सॉन्ग (Lata Mangeshkar Best Song) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिलीज के 61 साल बाद भी सुपरहिट है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस गीत को बॉलीवुड के वेटरन रहे मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये किस फिल्म से नाता रखता है। 

    लता मंगेशकर का कल्ट सॉन्ग

    गायिका लता मंगेशकर के जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह एक रोमांटिक सॉन्ग है। जब भी लता जी के शानदार नगमों की बात की जाती है तो इस गीत का जिक्र सबसे पहले होता है। इतना ही नहीं ज्यादातर लोगों के जुबान पर ये गाना आसानी से आ जाता है। चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां जिक्र लता मंगेशकर के लग जा गले... (Lag Jaa Gale) सॉन्ग के बारे में किया जा रहा है।

    lata mangeshkar song (2)

    यह भी पढ़ें- Lata Mangeshkar का ये लव सॉन्ग 63 साल बाद भी है अमर, 3 मिनट 54 सेकंड का गाना नए जमाने में भी हिट

    जी हां, मनोज कुमार और साधना की हिट फिल्म वो कौन थी (Woh Kaun Thi) का ये गीत आज भी अमर है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये गाने अपने महबूब का दिल जीतने के लिए असरदार रहेगा। वो कौन थी फिल्म को 1964 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कमर्शियल तौर पर ये एक हिट फिल्म रही, लेकिन उससे कही ज्यादा बड़ा हिट इसका ये गीत रहा है। 

    Lata Mangeshkar Song (1)

    गौर किया जाए लग जा गले की मेकिंग की तरफ तो सिंगर लता मंगेशकर ने इसे अपनी मधुर आवाज दी थी। जबकि संगीतकार मदन मोहन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और गीतकार राजा मेंहदी अली खान ने इसके लिरिक्स को लिखा था। इस तरह से ये एक क्लट क्लासिक सॉन्ग बना। 

    इन मूवीज में बना रीमेक

    वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर के लग जा गले गाने की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि 6 दशक बाद भी इस गाने को फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में लगातार रीमेक किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप रणबीर कपूर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और सलमान खान की इस साल की रिलीज सिकंदर का नाम ले सकते हैं, जिनमें ये इस गाने के बोल को इस्तेमाल किया गया है। 

    यह भी पढ़ें- Lata Mangeshkar ने कभी क्यों नहीं की शादी, इस शख्स के लिए जिंदगीभर वफादार रहीं भारत कोकिला