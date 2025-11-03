Lata Mangeshkar का ये सॉन्ग सुन महबूब के लिए बढ़ जाएगा प्यार, फिल्म से भी बड़ा हिट था 61 साल पुराना गाना
Lata Mangeshkar हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय गायिका रही थीं। 6 दशक से अधिक लंबे सिंगिंग करियर में उन्होंने हजारों गाने गाए। उनमें से एक गीत उन्होंने अभिनेता मनोज कुमार (Manoj Kumar) की फिल्म के लिए गाया था, जो मूवी से ज्यादा हिट रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भला कौन भूल सकता है। अपने सुनहरे गायकी के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत को अपनी मधुर आवाज में गाया, जो आज भी श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। इस आधार पर हम आपको लता मंगेशकर के एक बेस्ट सॉन्ग (Lata Mangeshkar Best Song) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो रिलीज के 61 साल बाद भी सुपरहिट है।
उस गीत को बॉलीवुड के वेटरन रहे मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है और ये किस फिल्म से नाता रखता है।
लता मंगेशकर का कल्ट सॉन्ग
गायिका लता मंगेशकर के जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह एक रोमांटिक सॉन्ग है। जब भी लता जी के शानदार नगमों की बात की जाती है तो इस गीत का जिक्र सबसे पहले होता है। इतना ही नहीं ज्यादातर लोगों के जुबान पर ये गाना आसानी से आ जाता है। चलिए अब आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां जिक्र लता मंगेशकर के लग जा गले... (Lag Jaa Gale) सॉन्ग के बारे में किया जा रहा है।
जी हां, मनोज कुमार और साधना की हिट फिल्म वो कौन थी (Woh Kaun Thi) का ये गीत आज भी अमर है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये गाने अपने महबूब का दिल जीतने के लिए असरदार रहेगा। वो कौन थी फिल्म को 1964 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कमर्शियल तौर पर ये एक हिट फिल्म रही, लेकिन उससे कही ज्यादा बड़ा हिट इसका ये गीत रहा है।
गौर किया जाए लग जा गले की मेकिंग की तरफ तो सिंगर लता मंगेशकर ने इसे अपनी मधुर आवाज दी थी। जबकि संगीतकार मदन मोहन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और गीतकार राजा मेंहदी अली खान ने इसके लिरिक्स को लिखा था। इस तरह से ये एक क्लट क्लासिक सॉन्ग बना।
इन मूवीज में बना रीमेक
वो कौन थी फिल्म से लता मंगेशकर के लग जा गले गाने की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि 6 दशक बाद भी इस गाने को फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में लगातार रीमेक किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप रणबीर कपूर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल और सलमान खान की इस साल की रिलीज सिकंदर का नाम ले सकते हैं, जिनमें ये इस गाने के बोल को इस्तेमाल किया गया है।
