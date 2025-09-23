Language
    प्रेग्नेंसी में खाना नहीं दिया... Kumar Sanu पर एक्स वाइफ ने लगाए गंभीर आरोप, सिंगर के अफेयर पर तोड़ी चुप्पी

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:19 PM (IST)

    कुमार सानू की पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि प्रेग्नेंसी के दैरान उन्हें गायक और उनके परिवार ने टॉर्चर किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि आशिकी से फेमस होने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आया। इसके साथ ही उन्होंने कुमार सानू के अफेयर के बारे में भी खुलासा किया।

    कुमार सानू पर एक्स वाइफ ने लगाए गंभीर आरोप

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सिंगर कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने सिंगर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। 1980 के दशक के अंत में सानू से शादी करने वाली रीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी शादी के दौरान आई समस्याओं के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सबसे मुश्किल दौर तब आया जब वह अपने तीसरे बच्चे, जान कुमार सानू, के साथ गर्भवती थीं।

    आशिकी की सफलता के बाद बदल गए थे सिंगर

    रीता ने बताया कि आशिकी की सफलता के बाद, सानू का उनके व्यवहार बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें आजादी नहीं दी गई और उन्हें खाने-पीने और इलाज के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान सानू का एक अफेयर था और फिर भी उन्होंने उन्हें कोर्ट में घसीटा, जिससे उनका दिल टूट गया।

    प्रेग्नेंसी में मुझे कोर्ट में घसीटा

    रीता ने प्रेग्नेंसी के दौरान टॉर्चर के बारे में बात करते हुए आगे बताया, 'वह मुझे मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान कोर्ट ले गए। उस दौरान उनका एक अफेयर भी था और वह मुझे कोर्ट में घसीट लाए? मैं उस समय बहुत छोटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, और मेरा परिवार सदमे में था। एक साल पहले उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उनकी सफलता का कारण हूं। मुझे कभी कारण पता नहीं चला। वह कोर्ट में मुझ पर हंसते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे'।

    परिवार पर लगाए आरोप 

    रीता ने यह भी दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा, 'घर से जब बाहर जाते थे, तो किचन की अलमारियों में ताला लगा देते थे। मैं मुट्ठी भर चावल खरीदती थी और फिर अपनी ननद के घर खिचड़ी पकाती थी, तब हम खाना खाते थे। उन्होंने मेरे बच्चों के लिए दूध भी बंद कर दिया, मुझे रोजाना सिर्फ 100 रुपये दिए और बच्चों के डॉक्टर से कहा कि हम आपके पैसे नहीं देंगे। उन्हें इंसान कहना गलत होगा। जब मैं बच्चों का खाना ऑर्डर करती थी, तो दुकानदार कहता था कि नहीं भेज सकते क्योंकि साब ने मना किया है'।

    रीता और कुमार सानू की मुलाकात कलकत्ता में हुई, प्यार हुआ और 1980 के दशक के आखिरी में माता-पिता की सहमति के बिना उन्होंने शादी कर ली, हालांकि बाद में उनके परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 1994 में तलाक लेने से पहले इस कपल के तीन बच्चे हुए।

    कुनिका सदानंद के साथ था कुमार सानू का अफेयर

    अपनी शादी के दौरान कुमार सानू का कथित तौर पर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के साथ अफेयर था। कुनिका ने बाद में 'बिग बॉस 19' में कंफर्म किया कि उनका एक मैरिड व्यक्ति के साथ छह साल का रिश्ता था, जबकि उनके बेटे अयान लाल ने कुमार सानू के साथ उनके रिश्ते को बेहद टॉक्सिक बताया।

