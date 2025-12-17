Kumar Sanu ने एक्स वाइफ पर दर्ज किया मानहानि का केस, मांगे 30 लाख रुपये

Language
    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने 30 लाख रुपये के हर्जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    कुमार सानू ने पत्नी पर दर्ज किया केस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने माने प्लेबैक सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसमें उन्होंने 30 लाख रुपये के हर्जाने और उन इंटरव्यूज को हटाने की मांग की है जिनमें रीता ने कथित तौर पर उनके बारे में अपमानजनक बयान दिए हैं। यह मामला दंपति के तलाक के दो दशक से अधिक समय बाद सामने आया है। दोनों का तलाक साल 2001 में फाइनल हुआ था।

    एक्स वाइफ ने लगाए थे कई सारे आरोप

    मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। एडवोकेट सना रईस खान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि भट्टाचार्य ने वायरल भयानी और फिल्म विंडो जैसे एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने गायक पर प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें भूखा रखने, रसोई को बंद रखने, दूध और चिकित्सा देखभाल न देने और इसी दौरान अदालती कार्यवाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सानू के कई अफेयर थे जिसकी वजह से वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। ये इंटरव्यू सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

    किया गया शर्तों का उल्लंघन

    सितंबर 2025 में उनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। याचिका में कहा गया है कि ये टिप्पणियां 9 फरवरी, 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में उनके तलाक की कार्यवाही के दौरान दर्ज की गई सहमति की शर्तों का उल्लंघन करती हैं। सानू के अनुसार, उन शर्तों में यह शर्त शामिल थी कि भविष्य में कोई भी पक्ष दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाएगा। याचिका में तर्क दिया गया है भट्टाचार्य के बयानों से कुमार सानू की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और मानसिक पीड़ा हुई है।

