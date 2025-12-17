Kumar Sanu ने एक्स वाइफ पर दर्ज किया मानहानि का केस, मांगे 30 लाख रुपये

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने माने प्लेबैक सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसमें उन्होंने 30 लाख रुपये के हर्जाने और उन इंटरव्यूज को हटाने की मांग की है जिनमें रीता ने कथित तौर पर उनके बारे में अपमानजनक बयान दिए हैं। यह मामला दंपति के तलाक के दो दशक से अधिक समय बाद सामने आया है। दोनों का तलाक साल 2001 में फाइनल हुआ था।

