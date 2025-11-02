Kumar Sanu-अलका याग्निक के इस गाने को सुनकर आएगा दिल को सुकून, प्रियंका चोपड़ा भी विदेश में हुईं सुनने को मजबूर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुमार सानू (Kumar Sanu) और अलका याग्निक (Alka Yagnik) ने एक साथ मिलकर म्यूजिक इंडस्ट्री को कई बेहतरीन गानों से नवाजा है। एक ऐसा ही गाना तीन दशक पुराना है जो आज भी सदाबहार बना हुआ है। आलम यह है कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भी विदेश में बैठकर यह गाना सुनने से खुद को रोक नहीं पाईं।

कुमार सानू और अलका याग्निक 90 दशक के टॉप सिंगर्स में गिने जाते हैं। दोनों ने अलग-अलग ही नहीं, बल्कि एक साथ भी कई सुपरहिट गाने गाए हैं जिनका क्रेज आज भी खत्म नहीं हुआ है। साल 1993 में भी उन्होंने एक गाना गाया था जिसे आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। यूट्यूब पर इसके करोड़ों व्यूज हैं।

32 साल पुराना है अलका-कुमार सानू का गाना प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने 32 साल पुराना गाना एड किया। यह गाना है- दिल में सनम (Dil Mein Sanam Song)। एक्ट्रेस ने न्यूयॉर्क से शेयर की गईं अपनी सनकिस्ड फोटोज के साथ इस गाने को अटैच किया है।