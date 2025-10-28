Priyanka Chopra की एक्स जेठानी को मिला नया प्यार? कोल्डप्ले स्टार को कर रही हैं डेट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा की जेठानी सोफी टर्नर की जो जोनास से 2019 में शादी हुई थी और 2024 में उनका तलाक हो गया। अब उनके और कोल्डप्ले स्टार की नजदीकियां सुर्खियां बटोर रही हैं। इस शख्स को कर रहीं डेट जिनके साथ सोफी के कथित तौर पर डेट करने की अफवाहें उड़ रही हैं वो है क्रिस मार्टिन, जो अपनी पूर्व पत्नी ग्वेनेथ पाल्ट्रो से अलग होने के बाद सिंगल हो गए। इस गर्मी में कोल्डप्ले के म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स टूर के तहत वेम्बली में कई कार्यक्रमों के लिए लंदन में रहे। क्रिस भी लगभग आठ साल तक साथ रहने और सीक्रेट सगाई के बाद जून में 35 वर्षीय अमेरिकी अभिनेत्री डकोटा जॉनसन से अलग होने के बाद सिंगल हो गए हैं।

सोफी कोल्डप्ले की सुपरफैन हैं और वे अपने एक्स हसबैंड जो जोनास के एक वीडियो में क्रिस के जन्मदिन के संदेश पर 'रो' पड़ी थीं। जो के शो कप ऑफ जो से 2020 में लिए गए इस वीडियो में, सोफी को उनके पूर्व पति ने उनके अब नए प्रेमी का एक वीडियो दिखा कर उनके जन्मदिन पर सरप्राइज दिया।

एक रेस्टोरेंट में बैठे जो ने एक्ट्रेस को अपना फोन देते हुए कहा, 'मेरे पास एक व्यक्ति है जो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता है। सोफी ने हैरानी से अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए चीखते हुए कहा, 'यह क्रिस मार्टिन है'। वीडियो में क्रिस ने कहा- मैं कोल्डप्ले से क्रिस हूं। मैं अपनी और हमारे बैंड के और भी खूबसूरत सदस्यों की ओर से कहना चाहता था कि आपका दिन शुभ हो। मैं आपको अपना सारा प्यार भेज रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छा समय बिता रहे होंगे।'