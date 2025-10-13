क्यों नहीं हटाए सिंगर Kumar Sanu के मॉर्फ्ड वीडियो वाले यूआरएल? दिल्ली HC का Meta और Google से सवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। व्यक्तिगत अधिकाराें की सुरक्षा की मांग को लेकर पार्श्व गायक कुमार सानू की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मेटा और गूगल की कार्यवाही पर सवाल उठाया। अदालत ने मेटा व गूगल से पूछा कि कुमार सानू से जुड़े माॅर्फ्ड वीडियो और अभद्र भाषा वाले यूआरएल को दोनों इंटरनेट मीडिया से क्यों नहीं हटाया जा सकता है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने मेटा और गूगल की ओर से पेश वकील से यह निर्देश लेने को कहा कि यूआरएल पर छेड़छाड़ किए गए वीडियो और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें आईटी नियमों के अनुसार शिकायत अधिकारी द्वारा क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? मामले पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।



इस पर मेटा की तरफ से कहा कि गया है कि आईटी नियमों के तहत आपत्तिजनक शब्द को विशेष रूप से हटा दिया गया है, लेकिन एक मीडिएटर के रूप में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म यह तय नहीं कर सकता कि क्या गलत है और क्या नहीं।

इस मामले का फैसला अदालत को करना होगा। यह भी कहा कि मीडिएटर मानहानिकारक सामग्री का फैसला नहीं कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि मीटिएटर सुपर सेंसर नहीं हो सकता है।



इस पर मौखिक टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि मीडिएटर जो हटा सकता है, उसे हटाए। अगर मीडिएटर के पास कोई शिकायत आती है, तो आपको नियमों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।