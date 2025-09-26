'मैं प्रेग्नेंट थी और उनका अफेयर था...' एक्स वाइफ ने कुमार सानू और कुनिका सदानंद के रिलेशनशिप पर निकाला गुस्सा
कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) 27 साल पहले सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में थीं। यहां तक कि दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। अब सालों बाद कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्या ने कुनिका को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। रीता का कहना है कि जब उनका अफेयर था उस वक्त वह प्रेग्नेंट थीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) कई बार गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) के साथ अपने अफेयर के बारे में बात कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि 27 साल तक उन्होंने यह दर्द अपने सीने में दबाए रखा था। अब कुमार सानू की एक्स वाइफ ने कुनिका और सिंगर के अफेयर पर बात की है।
दरअसल, कुनिका सदानंद ने आरोप लगाया था कि कुमार सानू ने उन्हें धोखा दिया था। उन्हें डेट करने के बावजूद कुमार का किसी और के साथ भी अफेयर था। अब सिंगर की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्या ने एक्ट्रेस के बयान का जवाब देते हुए कहा कि सालों पहले उन्होंने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही किया था।
एक्स हसबैंड संग कुनिका के अफेयर पर बोलीं रीता
रीता भट्टाचार्या ने कुनिका को लेकर कहा, "जब उन्होंने बताया कि सानू जी का किसी और के साथ अफेयर था, तो वह भी तो ऐसा ही कर रही थीं। जब सानू जी उनके साथ रह रहे थे, उनका अफेयर था। उस वक्त वह मेरे साथ शादीशुदा रिश्ते में थे। मैं प्रेग्नेंट थी। वह सबको बता रही हैं कि उसने 27 साल तक अपना दुख छुपाया। आपका 26 साल का बेटा है। आपको इतना दुख कहां से मिला?"
Photo Credit - X
यह भी पढ़ें- Kunickaa Sadanand ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज पर की ऐसी टिप्पणी की सुनकर हर किसी को आएगा गुस्सा, लिखा - 'मुझे पता था'
कुनिका-सानू के अफेयर के दौरान प्रेग्नेंट थीं रीता
रीता भट्टाचार्या ने आगे कहा, "हमने कभी नहीं सुना कि शादीशुदा व्यक्ति का किसी और से अफेयर हो सकता है। आप एक मां हैं और मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ सच बता रही हूं। जब आपका 26 साल का बेटा है, तो आप 27 साल का दुख कैसे छुपा सकती हैं? आप 70 साल की औरत से शादी कर सकते हैं और आपका 26 साल का बेटा हो सकता है? मेरे देश में ऐसा नहीं होता।"
Photo Credit - X
बता दें कि कुमार सानू ने रीता से 80 के दशक में शादी की थी। सिंगर को रीता से तीन बच्चे जीको, जस्सी और जान कुमार सानू हैं। साल 1994 में दोनों का तलाक हो गया था और कुमार सानू ने सलोनी भट्टाचार्या से दूसरी शादी की थी जिनसे उन्हें दो बेटियां हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।