'मैं प्रेग्नेंट थी और उनका अफेयर था...' एक्स वाइफ ने कुमार सानू और कुनिका सदानंद के रिलेशनशिप पर निकाला गुस्सा

कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) 27 साल पहले सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में थीं। यहां तक कि दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। अब सालों बाद कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्या ने कुनिका को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। रीता का कहना है कि जब उनका अफेयर था उस वक्त वह प्रेग्नेंट थीं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) कई बार गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) के साथ अपने अफेयर के बारे में बात कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि 27 साल तक उन्होंने यह दर्द अपने सीने में दबाए रखा था। अब कुमार सानू की एक्स वाइफ ने कुनिका और सिंगर के अफेयर पर बात की है।

एक्स हसबैंड संग कुनिका के अफेयर पर बोलीं रीता रीता भट्टाचार्या ने कुनिका को लेकर कहा, "जब उन्होंने बताया कि सानू जी का किसी और के साथ अफेयर था, तो वह भी तो ऐसा ही कर रही थीं। जब सानू जी उनके साथ रह रहे थे, उनका अफेयर था। उस वक्त वह मेरे साथ शादीशुदा रिश्ते में थे। मैं प्रेग्नेंट थी। वह सबको बता रही हैं कि उसने 27 साल तक अपना दुख छुपाया। आपका 26 साल का बेटा है। आपको इतना दुख कहां से मिला?"