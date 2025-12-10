Kritika Kamra ने Gaurav Kapur के साथ ऑफिशियल किया अपना रिलेशनशिप, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते आए नजर
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से ये खबर आ रही थी कि एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) किसी को डेट कर रही हैं। अब खुद एक्ट्रेस ने इस पर अपडेट दिया है। कृतिका ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो के साथ भारत के पॉपुलर क्रिकेट होस्ट और कंटेंट क्रिएटर गौरव कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है।
कृतिका ने अफवाहों पर लगाई लगाम
उन्होंने एक साथ नाश्ते पर ली गई कुछ प्यारी और सहज तस्वीरें साझा कीं, जिससे प्रशंसकों के बीच महीनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया।
फोटो को दिया मजेदार कैप्शन
कैप्शन में कृतिका ने लिखा, "ब्रेकफास्टविद...", जो गौरव कपूर के बेहद लोकप्रिय शो 'ब्रेकफास्टविदचैंपियंस' की ओर एक मजाकिया इशारा था। भारत के शीर्ष खेल हस्तियों के साथ दिल छू लेने वाली और दिलचस्प बातचीत के लिए मशहूर इस लंबे फॉर्मेट के शो ने गौरव को क्रिकेट जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया है। खबरों के मुताबिक, कुछ महीनों से एक-दूसरे को डेट कर रहे इस जोड़े को तस्वीरों में बेहद सहज और खुश देखा जा सकता है।
इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर
टीवी पर अपनी पारी के बाद कृतिका कामरा ने ओटीटी पर अपनी दमदार पारी की शुरुआत कर दी है। उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स पॉपुलर सीरीज सारे जहां से अच्छा में देखा गया था। ये अगस्त 2025 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने पीपली लाइव फेम अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग वुमेन सेंट्रिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने तांडव, कौन बनेगी शिखरवती, और बंबई मेरी जान में भी काम किया है।
कौन हैं गौरव कपूर?
वहीं गौरव कपूर ने एक वीजे और एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो क्रिकेट जगत के जाने माने प्रिजेंटर बन गए। उनका शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसमें उन्होंने विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों और हार्दिक पांड्या, स्मृति मंधाना, नीरज चोपड़ा, शिखर धवन और मिताली राज जैसे सितारों का इंटरव्यू लिया है।
