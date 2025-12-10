Kritika Kamra ने Gaurav Kapur के साथ ऑफिशियल किया अपना रिलेशनशिप, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते आए नजर

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से ये खबर आ रही थी कि एक्ट्रेस कृतिका कामरा (Kritika Kamra) किसी को डेट कर रही हैं। अब खुद एक्ट्रेस ने इस पर अपडेट दिया है। कृतिका ने इंस्टाग्राम पर नई फोटो के साथ भारत के पॉपुलर क्रिकेट होस्ट और कंटेंट क्रिएटर गौरव कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है।

इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर टीवी पर अपनी पारी के बाद कृतिका कामरा ने ओटीटी पर अपनी दमदार पारी की शुरुआत कर दी है। उन्हें आखिरी बार नेटफ्लिक्स पॉपुलर सीरीज सारे जहां से अच्छा में देखा गया था। ये अगस्त 2025 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने पीपली लाइव फेम अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशित एक अपकमिंग वुमेन सेंट्रिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने तांडव, कौन बनेगी शिखरवती, और बंबई मेरी जान में भी काम किया है।