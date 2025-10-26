8 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड संग Kriti Sanon का रोमांटिक वेकेशन, तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाई हलचल
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) ने रूमर्ड ब्वॉयफ्रेंड संग रोमांटिक फोटोज शेयर करके सभी को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस कबीर बहिया और वरुण धवन के साथ इन दिनों दुबई में हैं। एक्ट्रेस वहां मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इवेंट का आनंद लेने गई थीं। इन फोटोज को उन्होंने अपने इंस्टा पर शेयर किया जिसमें तीनों मस्ती करते नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काफी लंबे समय से ये खबर आ रही थी कि अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं। अब लग रहा है कि एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की ठान ली है। अक्सर दोनों को कई इवेंट्स में साथ में देखा जाता है और कृति भी इससे परहेज नहीं करती हैं।
कृति ने जाहिर की एक्साइटमेंट
इससे उनकी डेटिंग की खबर को और हवा मिल गई है। कृति ने अपने ब्वॉयफ्रेंड कबीर के साथ रोमांटिक आउटिंग की फोटोज शेयर की हैं। UFC 321 के लिए अबू धाबी के एतिहाद एरिना (Abu Dhabi Etihad Arena) में एक्ट्रेस वरुण धवन के साथ मौजूद थीं। 26 अक्टूबर को, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "अबू धाबी में फाइट नाइट एनर्जी। इन दोनों के साथ UFC 321 का पागलपन देखने के लिए एक्साइटेड हूं!"
यह भी पढ़ें- Tere Ishq Mein: दर्द भरी कहानी में अरिजीत की आवाज देगी सुकून, धनुष- कृति की फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज
View this post on Instagram
कब से आ रही डेटिंग की खबरें?
कृति के कबीर के साथ डेटिंग की अफवाहें तब शुरू हुईं जब उन्होंने ग्रीस में अपना 34वां जन्मदिन कबीर के साथ मनाया। उनके साथ समय बिताते हुए कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन सामने आए थे। तब उन्होंने ग्रीस से अपने दोस्तों के साथ भी तस्वीरें शेयर की थीं, लेकिन उनमें कबीर शामिल नहीं थे।
आनंद.एल. राय की फिल्म में आएंगी नजर
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन फिलहाल आनंद एल. राय की फिल्म 'तेरे इश्क में' की तैयारी कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ धनुष भी हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को हिंदी और तमिल दोनों भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।