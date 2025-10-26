8 साल छोटे ब्वॉयफ्रेंड संग Kriti Sanon का रोमांटिक वेकेशन, तस्वीरों ने इंटरनेट पर मचाई हलचल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काफी लंबे समय से ये खबर आ रही थी कि अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon) बिजनेसमैन कबीर बहिया को डेट कर रही हैं। अब लग रहा है कि एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की ठान ली है। अक्सर दोनों को कई इवेंट्स में साथ में देखा जाता है और कृति भी इससे परहेज नहीं करती हैं।

