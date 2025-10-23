Luck By Chance की स्क्रिप्ट देखकर दंग रह गई थीं Konkona Sen Sharma, बोलीं- 'मुझे गर्व होता...'



एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोंकणा सेन शर्मा ने साल 2009 में आई फिल्म 'लक बाय चांस' में काम किया था। अब इस मूवी के बारे में एक्ट्रेस ने कई अनोखी बाते बताई हैं। कोंकणा का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार जोया अख्तर की फिल्म 'लक बाय चांस' की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वह पूरी तरह से दंग रह गईं। यह एक असामान्य कहानी है जो दो स्ट्रगल करने वालों की नजर से फिल्म इंडस्ट्री के आंतरिक कामकाज के बारे में बताती है।

आर्यन खान की सीरीज के बाद से वायरल हुए मीम्स आर्यन खान की सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" की लोकप्रियता ने "लक बाय चांस" और फराह खान की 2007 की हिट "ओम शांति ओम" पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि ये सभी हिंदी सिनेमा की बुरी दुनिया पर आधारित हैं। प्रशंसक सोशल मीडिया पर इन फिल्मों के रील,सीन्स और मीम्स साझा कर रहे हैं।

स्क्रिप्ट पढ़कर रह गईं दंग अभिनेत्री ने कहा कि सोना मिश्रा का किरदार निभाना मजेदार रहा, जो एक छोटे शहर की लड़की है और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रही है। इस पर बात करते हुए कोंकणा ने कहा," मैंने इसे पढ़ा और महसूस किया कि यह अब तक पढ़ी गई मेरी सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट में से एक है।' यह इतनी शानदार थी कि मैं दंग रह गई।। मैं बस यही सोच रही थी, 'हे भगवान, क्या हम कल से शूटिंग शुरू कर सकते हैं?'