    Luck By Chance की स्क्रिप्ट देखकर दंग रह गई थीं Konkona Sen Sharma, बोलीं- 'मुझे गर्व होता...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:22 PM (IST)

    कोंकणा सेन शर्मा बॉलीवुड की बेहद टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं। वोअक्सर काफी मुद्दे की बात करती हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने साल 2007 में आई अपनी फिल्म लकबॉयचांस को लेकर बात की। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी सीरीज सर्च: द नैना मर्डर केस को लेकर चर्चा में हैं।

    कोंकणा सेन शर्मा ने लक बॉय चांस पर की बात (फोटो-इंस्टाग्राम)


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोंकणा सेन शर्मा ने साल 2009 में आई फिल्म 'लक बाय चांस' में काम किया था। अब इस मूवी के बारे में एक्ट्रेस ने कई अनोखी बाते बताई हैं। कोंकणा का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार जोया अख्तर की फिल्म 'लक बाय चांस' की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वह पूरी तरह से दंग रह गईं। यह एक असामान्य कहानी है जो दो स्ट्रगल करने वालों की नजर से फिल्म इंडस्ट्री के आंतरिक कामकाज के बारे में बताती है।

    आर्यन खान की सीरीज के बाद से वायरल हुए मीम्स

    आर्यन खान की सीरीज "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड" की लोकप्रियता ने "लक बाय चांस" और फराह खान की 2007 की हिट "ओम शांति ओम" पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि ये सभी हिंदी सिनेमा की बुरी दुनिया पर आधारित हैं। प्रशंसक सोशल मीडिया पर इन फिल्मों के रील,सीन्स और मीम्स साझा कर रहे हैं।

    स्क्रिप्ट पढ़कर रह गईं दंग

    अभिनेत्री ने कहा कि सोना मिश्रा का किरदार निभाना मजेदार रहा, जो एक छोटे शहर की लड़की है और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रही है। इस पर बात करते हुए कोंकणा ने कहा," मैंने इसे पढ़ा और महसूस किया कि यह अब तक पढ़ी गई मेरी सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट में से एक है।' यह इतनी शानदार थी कि मैं दंग रह गई।। मैं बस यही सोच रही थी, 'हे भगवान, क्या हम कल से शूटिंग शुरू कर सकते हैं?'

    इन फिल्मों में कर चुकी हैं काम

    कोंकणा को "मिस्टर एंड मिसेज अय्यर", "ओमकारा", "लाइफ इन ए...मेट्रो", "वेक अप सिड", "तलवार" और "लिपस्टिक अंडर माई बुर्का" जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने दो प्रोजेक्ट्स भी डायरेक्ट किए हैं जिनमें उनकी पहली फीचर फिल्म "ए डेथ इन द गंज" और एंथोलॉजी फिल्म "लस्ट स्टोरीज 2" में "द मिरर" शामिल है।

