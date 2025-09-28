बेटी के जन्म के बाद Kiara Advani 'मम्मा' नाम का पेंडेंट पहनकर हुईं इमोशनल, क्यूट फोटो की शेयर
कियारा आडवाणी (Kiara Advani) जब से मां बनी हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी मदरहुड जर्नी शेयर करने से पीछे नहीं हटती हैं। अब कियारा आडवाणी ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसके जरिए उन्होंने जाहिर किया है कि वह मां बनने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की स्टनिंग एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अब मां बन चुकी हैं। इसी साल 15 जुलाई को एक्ट्रेस पहली बार मां बनी थीं। उन्होंने और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने अपनी जिंदगी में एक नन्ही परी का स्वागत किया है।
मां बनने के बाद से ही भले ही कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखा है, लेकिन न्यू मॉम कियारा सोशल मीडिया पर अपनी मदरहुड जर्नी को शेयर करना नहीं भूल रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट के जरिए जाहिर किया था कि मां बनना कितना मुश्किल है।
कियारा ने फ्लॉन्ट किया मम्मा वाला पेंडेंट
अब कियारा आडवाणी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसके जरिए उन्होंने अपने इमोशन को जाहिर किया है। दरअसल, कियारा मां बनकर इतनी खुश हैं कि उन्होंने 'मम्मा' (Mama) नाम का पेंडेंट ही पहन लिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर में अपने पेंडेंट को फ्लॉन्ट किया है। तस्वीर के साथ उन्होंने इमोशनल और हार्ट इमोजी बनाई है।
बेटी को लाइमलाइट से दूर रख रहा कपल
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2023 में शादी रचाई थी। दोनों शादी के दो साल बाद पहली बार मम्मी-पापा बने। बेटी के जन्म को दो महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक कपल ने न ही अपनी बेटी का चेहरा रिवील किया है और ना ही उसका नाम बताया है। कपल आलिया-रणबीर और दीपिका-रणवीर की तरह अपनी बच्ची को लाइमलाइट से दूर रखना चाहता है। फिलहाल, सिड-कियारा फैंस को उनकी बच्ची की पहली फोटो और नाम जानने का बेसब्री से इंतजार है।
Photo Credit - Instagram
कियारा आडवाणी वर्क फ्रंट
मां बनने के बाद कियारा आडवाणी की पहली फिल्म वॉर 2 रिलीज हुई थी जिसमें वह ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ नजर आई थीं। वह डॉन 3 का भी हिस्सा थीं, लेकिन किसी कारण कृति सेनन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। खैर, कियारा आडवाणी के पास केजीएफ स्टार यश की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी टॉक्सिक है।
