बेटी के जन्म के बाद Kiara Advani 'मम्मा' नाम का पेंडेंट पहनकर हुईं इमोशनल, क्यूट फोटो की शेयर

कियारा आडवाणी (Kiara Advani) जब से मां बनी हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी मदरहुड जर्नी शेयर करने से पीछे नहीं हटती हैं। अब कियारा आडवाणी ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसके जरिए उन्होंने जाहिर किया है कि वह मां बनने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की स्टनिंग एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अब मां बन चुकी हैं। इसी साल 15 जुलाई को एक्ट्रेस पहली बार मां बनी थीं। उन्होंने और उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने अपनी जिंदगी में एक नन्ही परी का स्वागत किया है।

मां बनने के बाद से ही भले ही कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखा है, लेकिन न्यू मॉम कियारा सोशल मीडिया पर अपनी मदरहुड जर्नी को शेयर करना नहीं भूल रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट के जरिए जाहिर किया था कि मां बनना कितना मुश्किल है।

कियारा ने फ्लॉन्ट किया मम्मा वाला पेंडेंट अब कियारा आडवाणी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसके जरिए उन्होंने अपने इमोशन को जाहिर किया है। दरअसल, कियारा मां बनकर इतनी खुश हैं कि उन्होंने 'मम्मा' (Mama) नाम का पेंडेंट ही पहन लिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर में अपने पेंडेंट को फ्लॉन्ट किया है। तस्वीर के साथ उन्होंने इमोशनल और हार्ट इमोजी बनाई है।