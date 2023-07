Katrina Kaif: कटरीना कैफ के बर्थडे पर फैमिली ने दिया सरप्राइज, एक्ट्रेस की फोटो वाली टी-शर्ट पहन किया विश

Katrina Kaif Birthday Viral Photos कटरीना कैफ ने 16 जुलाई को अपना 40वां जन्मदिन मनाया। बीते दिन विक्की कौशल ने सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। वहीं अब एक्ट्रेस के परिवार की फोटो वायरल हो रही है जिसमें उनकी बहन इसाबेल कैफ और भाई सेबेस्टियन लॉरेंट मिशेल बेहद क्यूट अंदाज में कटरीना को बर्थडे विश करते हुए नजर आए।

Katrina Kaif Birthday Viral Photos, Instagram Post

Edited By: Vaishali Chandra